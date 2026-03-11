Ya es oficial: Fundación Eurocaja Rural convoca 32 ayudas de impulso a proyectos con impacto social

Imagen de uno de los proyectos elegidos en la anterior convocatoria en Minglanilla (Cuenca).

Fundación Eurocaja Rural ha lanzado una nueva edición de su programa Ayudas Sociales, con el que respalda a entidades públicas y privadas a través de 32 ayudas dotadas con 3.000 euros.

La convocatoria está dirigida a entidades públicas o privadas con capacidad para diseñar y ejecutar proyectos de impacto social, con resultados medibles y una propuesta de valor alineada con las necesidades del territorio, según ha destacado la entidad en nota de prensa.

Estas ayudas se repartirán en dos categorías: ‘Colectivos Vulnerables’ y ‘Desarrollo Rural’, con el propósito de "acompañar propuestas que respondan a retos sociales actuales y generen oportunidades sostenibles en el entorno rural".

En ‘Colectivos Vulnerables’, Fundación Eurocaja Rural apoyará proyectos que prevengan la pobreza y la exclusión, faciliten itinerarios de inclusión social y mejoren la autonomía y el bienestar de personas y familias en situación de fragilidad, promoviendo la igualdad de oportunidades.

Mientras, en ‘Desarrollo Rural’, priorizarán iniciativas que contribuyan a crear empleo, abrir oportunidades para la juventud, fijar población y mejorar la autonomía de las personas mayores en núcleos rurales, avanzando hacia un territorio más cohesionado y reduciendo la brecha entre el mundo rural y el urbano".

Requisitos

Los proyectos deberán ajustarse a los requisitos recogidos en las bases de la convocatoria y desarrollarse dentro del ámbito de actuación de la entidad financiera Eurocaja Rural y su Fundación, con actuaciones vinculadas a colectivos vulnerables y/o al entorno rural y su desarrollo.

El plazo de presentación de solicitudes comienza el 11 de marzo y finaliza el 12 de mayo a las 14:00 horas y las propuestas deberán registrarse a través del formulario disponible en la web de Fundación Eurocaja Rural https://fundacioneurocajarural.es/

Para la selección, Fundación Eurocaja Rural tendrá en cuenta, entre otros criterios, el impacto social y la viabilidad de la propuesta, su contribución a la igualdad y la inclusión, la mejora del desarrollo rural y la lucha contra la despoblación, así como la sostenibilidad y el grado de innovación.

Desde la puesta en marcha del programa, Fundación Eurocaja Rural ha apoyado más de 385 proyectos y ha destinado un total de 500.000 euros a entidades que trabajan sobre el terreno, con respuestas concretas ante necesidades sociales y retos del medio rural.

En ediciones anteriores, ‘Ayudas Sociales’ ha contribuido a mejorar la vida de miles de personas y a impulsar iniciativas que fortalecen comunidades rurales, con proyectos en ámbitos sanitarios, agroalimentarios y de investigación social, entre otros.