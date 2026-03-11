Ya es oficial: Fundación Eurocaja Rural convoca 32 ayudas de impulso a proyectos con impacto social
Cada una de estas concesiones, dotadas con 3.000 euros, también buscan dinamizar el desarrollo en ámbitos rurales.
Más información: La Cátedra Fundación Eurocaja Rural-UCLM entrega sus premios a proyectos culturales y de innovación en el medio rural
Fundación Eurocaja Rural ha lanzado una nueva edición de su programa Ayudas Sociales, con el que respalda a entidades públicas y privadas a través de 32 ayudas dotadas con 3.000 euros.
La convocatoria está dirigida a entidades públicas o privadas con capacidad para diseñar y ejecutar proyectos de impacto social, con resultados medibles y una propuesta de valor alineada con las necesidades del territorio, según ha destacado la entidad en nota de prensa.
Estas ayudas se repartirán en dos categorías: ‘Colectivos Vulnerables’ y ‘Desarrollo Rural’, con el propósito de "acompañar propuestas que respondan a retos sociales actuales y generen oportunidades sostenibles en el entorno rural".
En ‘Colectivos Vulnerables’, Fundación Eurocaja Rural apoyará proyectos que prevengan la pobreza y la exclusión, faciliten itinerarios de inclusión social y mejoren la autonomía y el bienestar de personas y familias en situación de fragilidad, promoviendo la igualdad de oportunidades.
Mientras, en ‘Desarrollo Rural’, priorizarán iniciativas que contribuyan a crear empleo, abrir oportunidades para la juventud, fijar población y mejorar la autonomía de las personas mayores en núcleos rurales, avanzando hacia un territorio más cohesionado y reduciendo la brecha entre el mundo rural y el urbano".
Requisitos
Los proyectos deberán ajustarse a los requisitos recogidos en las bases de la convocatoria y desarrollarse dentro del ámbito de actuación de la entidad financiera Eurocaja Rural y su Fundación, con actuaciones vinculadas a colectivos vulnerables y/o al entorno rural y su desarrollo.
El plazo de presentación de solicitudes comienza el 11 de marzo y finaliza el 12 de mayo a las 14:00 horas y las propuestas deberán registrarse a través del formulario disponible en la web de Fundación Eurocaja Rural https://fundacioneurocajarural.es/
Para la selección, Fundación Eurocaja Rural tendrá en cuenta, entre otros criterios, el impacto social y la viabilidad de la propuesta, su contribución a la igualdad y la inclusión, la mejora del desarrollo rural y la lucha contra la despoblación, así como la sostenibilidad y el grado de innovación.
Desde la puesta en marcha del programa, Fundación Eurocaja Rural ha apoyado más de 385 proyectos y ha destinado un total de 500.000 euros a entidades que trabajan sobre el terreno, con respuestas concretas ante necesidades sociales y retos del medio rural.
En ediciones anteriores, ‘Ayudas Sociales’ ha contribuido a mejorar la vida de miles de personas y a impulsar iniciativas que fortalecen comunidades rurales, con proyectos en ámbitos sanitarios, agroalimentarios y de investigación social, entre otros.