Soliss Seguros refuerza su apoyo al deporte con el patrocinio del Circuito de Carreras Populares de Ciudad Real

Soliss Seguros ha renovado su patrocinio del Circuito de Carreras Populares de Ciudad Real, reafirmando así su compromiso con el deporte popular y con las iniciativas que promueven hábitos de vida saludables en Castilla-La Mancha.

La presentación oficial de la nueva edición del circuito ha contado con la participación del presidente del Circuito de Carreras Populares de Ciudad Real, Julián Díaz Rubio, y del consejero institucional de Soliss Seguros, Celedonio Morales, quienes han puesto en valor la importancia de este proyecto deportivo que cada año reúne a miles de corredores en diferentes municipios de la provincia.

Durante el acto, Celedonio Morales ha destacado la satisfacción de Soliss por continuar respaldando una iniciativa que se ha consolidado como una de las citas deportivas más participativas del calendario provincial.

"Para Soliss es un orgullo seguir apoyando el Circuito de Carreras Populares de Ciudad Real, un proyecto que fomenta el deporte, la convivencia y la participación en toda la provincia. Este tipo de iniciativas reflejan valores con los que nuestra compañía se identifica plenamente", ha señalado.

El Circuito de Carreras Populares de Ciudad Real se ha consolidado como una de las competiciones deportivas más importantes de Castilla-La Mancha, con un calendario que recorre numerosos municipios y que reúne tanto a atletas experimentados como a corredores aficionados.

Soliss Seguros mantiene desde hace años una firme apuesta por el deporte regional como herramienta para promover hábitos de vida saludables y fortalecer la cohesión social. A través de su apoyo a iniciativas como este circuito, la compañía castellanomanchega continúa impulsando proyectos que movilizan a miles de personas y dinamizan la vida deportiva de los municipios de la provincia.

Con este patrocinio, Soliss Seguros refuerza su compromiso con el deporte y con el desarrollo social de Castilla-La Mancha, apoyando proyectos que contribuyen al bienestar de las personas y fortalecen el tejido deportivo del territorio.