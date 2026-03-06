Puy du Fou arranca nueva temporada en Toledo y aspira a rozar los dos millones de visitantes: todas las novedades

Puy du Fou España iniciará este sábado 7 de marzo su temporada más ambiciosa hasta la fecha. El parque temático sobre la historia de España, ubicado en Toledo, prevé superar los 1,9 millones de visitantes y consolidarse como uno de los grandes referentes culturales y turísticos del país.

La nueva campaña se prolongará hasta el 5 de enero de 2027, con 185 días de apertura, incluidos 19 días de Navidad. El público podrá recorrer 1.500 años de historia de España a través de sus espectáculos de gran formato.

"La temporada 2026 marca un punto de inflexión. Queremos mejorar cada detalle y avanzar en nuestro objetivo de construir una gran marca cultural de alcance nacional", dijo este jueves Olivier Strebelle, CEO del parque, durante el preestreno de la temporada.

Olivier Strebelle, consejero delegado de Puy du Fou España.

Puy du Fou España cerró 2025 con 1,72 millones de visitantes y una facturación de más de 70 millones de euros, sus mejores resultados históricos.

Para 2026, el parque ya ha vendido más de 400.000 entradas y apuesta por superar la barrera de 1,9 millones de visitantes. Todos los espectáculos incorporan nuevas escenas, mejoras escenográficas y una narrativa aún más envolvente.

"Queremos llevar la emoción de Puy du Fou a cada rincón de España y compartir con todos los españoles el orgullo por su Historia, sus leyendas y sus raíces", ha destacado Strebelle.

Novedades

El Sueño de Toledo, el gran espectáculo nocturno de Puy du Fou, volverá el 19 de marzo y contará con más de 160 funciones. El montaje renovará vestuario y escenografía, y mantiene su despliegue de más de 2.000 personajes y cinco hectáreas de escenario.

La Navidad también tendrá novedades. La nueva ubicación de La Alegría de la Navidad y la ampliación de encuentros con los Reyes Magos buscan ofrecer una experiencia más cercana y emocionante a los visitantes más jóvenes.

Gran ampliación

La Junta de Castilla-La Mancha ha aprobado precisamente este viernes la Declaración Ambiental Estratégica que permite la gran ampliación del parque en la finca Zurraquín, al suroeste de Toledo.

El proyecto incluye tres hoteles con 426 habitaciones y un horizonte de casi 280.000 pernoctaciones al año cuando estén a pleno rendimiento en 2032.

La ampliación suma más de 36.000 metros cuadrados de nuevas construcciones, respetando los límites legales de ocupación y zonas verdes.

La expansión contempla una veintena de nuevos edificios, entre ellos un restaurante, espectáculos interiores y exteriores, una guardería para hijos de empleados y caballerías con picadero.