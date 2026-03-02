Globalcaja lanza tarjetas exclusivas para los estudiantes de la UCLM: 50 euros y camiseta oficial de regalo

Globalcaja refuerza su alianza con la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) con el lanzamiento de una nueva línea de tarjetas específicas para su comunidad universitaria.

La entidad financiera activa tres modalidades adaptadas a estudiantes, docentes y personal, con una promoción de bienvenida de 50 euros y la camiseta oficial de uno de los clubes deportivos que patrocina.

La presentación se ha celebrado este lunes en la Facultad de Comunicación del campus de Cuenca y supone un paso más en la colaboración que mantienen ambas instituciones.

Más de 4.000 personas han participado en la elección del diseño de las tarjetas. La responsable de Banca de Particulares de Globalcaja, María Gómez-Juárez, ha asegurado que la imagen elegida "no puede representar mejor el espíritu de la UCLM".

"Es una tarjeta pensada para acompañar a los universitarios en su día a día y para que, cada vez que se use, al pagar una compra o sacar dinero del cajero, ya sea en formato físico o enrolada en el teléfono móvil o en el reloj, se muestre con orgullo la pertenencia a la UCLM", ha subrayado.

Tres modalidades sin comisiones

Las nuevas tarjetas ya están disponibles en las más de 300 oficinas de Globalcaja y se presentan en tres modalidades.

Los estudiantes pueden contratar la Tarjeta Joven UCLM, una tarjeta de débito sin comisiones ni gastos de mantenimiento, orientada a la gestión diaria.

Para docentes y personal de administración y servicios, la entidad ofrece la Tarjeta UCLM de Crédito Mixta, que permite decidir cómo y cuándo pagar las compras, y la Tarjeta de Débito UCLM, con operativa directa.

Todas incorporan gratuidad sin comisión de mantenimiento, retirada de efectivo sin comisión en más de 11.000 cajeros en España, seguros asociados e integración en aplicaciones de pago móvil y dispositivos inteligentes.

50 euros y camiseta oficial

Con motivo del lanzamiento, Globalcaja ha activado una promoción dirigida a estudiantes de la UCLM. Quienes se hagan clientes hasta el 31 de julio, contraten su Tarjeta Joven UCLM y activen Bizum en la entidad recibirán 50 euros de incentivo de bienvenida en su cuenta.

Además, durante todo el mes de marzo, quienes abran su cuenta en los Espacios Joven Globalcaja ubicados en los campus podrán llevarse, junto a los 50 euros, la camiseta oficial del Albacete Balompié, del REBI Balonmano Cuenca o del Balonmano Caserío.

Estos Espacios Joven ya funcionan en el Edificio del Vicerrectorado de Cuenca y en el Edificio Polivalente de Albacete, y próximamente estarán disponibles también en Ciudad Real. Han sido concebidos como puntos de encuentro para estudiantes, donde pueden informarse sobre productos financieros, pero también descansar o estudiar.

Dar valor al territorio

En el acto ha intervenido el vicerrector de Cultura, Deporte y Compromiso Social de la UCLM, César Sánchez, quien ha destacado que esta tarjeta "se enmarca en la alianza que mantiene la UCLM con Globalcaja, dos entidades que trabajan para poner en valor nuestro territorio y hacer mejor la vida de quienes lo habitan".

El vicerrector ha valorado además que la entidad haya firmado el convenio de mecenazgo más importante de los 40 años de historia de la universidad.

Por su parte, el responsable de Instituciones, Colectivos y Negocio Prescriptor de Globalcaja, Javier González, ha afirmado que "ser cliente de Globalcaja es formar parte de una cooperativa de crédito que destina el 17,5 % de sus beneficios a mejorar su territorio en iniciativas como el respaldo a la UCLM".

La presentación ha servido también como ejercicio práctico para el alumnado de la asignatura de Periodismo Audiovisual Radio del Grado de Periodismo, que imparte el profesor Juan Carlos Santos.