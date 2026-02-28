Iberdrola pone en marcha nuevos puntos de atención al cliente en Talavera de la Reina y Quintanar de la Orden

La compañía energética Iberdrola ha reabierto dos nuevos puntos de atención al cliente en la provincia de Toledo, concretamente en las localidades de Talavera de la Reina y Quintanar de la Orden, con el objetivo de reforzar la cercanía con los usuarios y mejorar la prestación de sus servicios mediante una atención más personalizada tanto para particulares como para empresas.

Las nuevas oficinas están ubicadas en la calle Sol, número 24, en Talavera de la Reina, y en la calle Concepción, número 6, en Quintanar de la Orden, ambas en horario comercial. Con estas reaperturas, Iberdrola alcanza un total de 11 puntos de atención distribuidos por la provincia toledana, consolidando su red presencial de asesoramiento energético.

Estos espacios están concebidos como lugares de atención integral donde los clientes podrán realizar gestiones habituales relacionadas con sus contratos energéticos, como altas, bajas o modificaciones de suministro, así como consultas sobre facturación o servicios asociados. Además, las oficinas ofrecerán asesoramiento especializado sobre soluciones energéticas innovadoras orientadas al ahorro y la eficiencia.

Punto de atención al cliente en Quintanar de la Orden.

Entre los servicios disponibles se incluye la comercialización de electricidad, gas y productos energéticos complementarios, junto con información personalizada sobre instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos, sistemas de climatización eficiente, rehabilitación energética de viviendas y negocios o herramientas digitales como el asistente Smart, diseñado para ayudar a controlar el consumo y optimizar el gasto energético.

Objetivo principal

Asimismo, se informará sobre nuevas soluciones de calefacción basadas en aerotermia, una tecnología cada vez más demandada por su eficiencia y menor impacto ambiental.

Desde la compañía destacan que el objetivo principal de estas aperturas es acercar sus servicios a vecinos y empresas, adaptando las soluciones energéticas a las necesidades específicas de cada cliente en cada momento. La apuesta responde a un modelo de atención más próximo, centrado en promover el ahorro energético y fomentar prácticas sostenibles que contribuyan al cuidado del medio ambiente.

Para facilitar el acceso a estos servicios, Iberdrola pone a disposición de los ciudadanos un buscador online de oficinas cercanas donde pueden consultarse horarios, direcciones y datos de contacto, además de solicitar cita previa para ser atendidos en la fecha y hora más conveniente.

A nivel nacional, la compañía cuenta con más de 650 puntos de atención repartidos por toda España. En Castilla-La Mancha dispone de 45 oficinas: 11 en las provincias de Albacete y Toledo, cinco en Guadalajara y Cuenca y trece en Ciudad Real. El objetivo común de esta red es garantizar un servicio cercano, personalizado y de calidad, reforzando la atención directa al cliente y acompañando la transición hacia un modelo energético más eficiente y sostenible.