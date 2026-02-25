Nuevo paso para la llegada de la acería verde de Hydnum Steel a Puertollano: adjudicados 500 MW de potencia

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado una orden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) por la cual adjudica 500 megavatios (MW) de potencia procedente del nudo de Brazatortas para el proyecto de acería verde que Hydnum Steel tiene previsto implantar en Puertollano (Ciudad Real).

La subdelegación del Gobierno en Ciudad Real ha recordado en una nota de prensa que esta iniciativa estratégica, que prevé una inversión de 1.271 millones de euros, "está llamada a convertirse en uno de los principales proyectos industriales vinculados a la transición ecológica en Castilla-La Mancha".

El subdelegado del Gobierno en Ciudad Real, David Broceño, ha destacado que la concesión de estos 500 MW es vital para garantizar la viabilidad energética del proyecto, al asegurar el suministro necesario para el funcionamiento de la futura acería y aportar certidumbre a una inversión considerada estratégica para la provincia.

Del mismo modo, ha considerado que la instalación de la factoría de Hydnum Steel en Puertollano representa “una oportunidad histórica” para consolidar la reindustrialización de la comarca desde parámetros de sostenibilidad, innovación y empleo de calidad.

Modernización de las infraestructuras

Por otra parte, Broceño ha subrayado el compromiso del Gobierno con el desarrollo de infraestructuras energéticas modernas y con la atracción de proyectos industriales de alto valor añadido se traduce en oportunidades reales para Ciudad Real, reforzando su papel como polo energético e industrial.

"La concesión de capacidad de acceso a la red eléctrica garantiza la base energética necesaria para el desarrollo del proyecto y consolida al nudo de Brazatortas como infraestructura clave para la captación de grandes inversiones sostenibles", ha apuntado la Subdelegación del Gobierno.

La futura acería verde de Hydnum Steel estará basada en procesos de producción de acero con bajas emisiones, alineados con los objetivos de descarbonización y de reducción de CO2.