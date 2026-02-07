Iberdrola logra el sello de excelencia en sostenibilidad para su planta fotovoltaica de Bargas (Toledo)

Iberdrola ha obtenido el Sello de Excelencia para la Sostenibilidad que otorga la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) para su planta fotovoltaica de Barcience, ubicada en el término municipal de Bargas (Toledo).

La certificación reconoce el desarrollo del proyecto bajo los más altos criterios de integración ambiental y social y lo convierte en un referente de la fotovoltaica sostenible en Castilla-La Mancha.

El distintivo, que pone en valor los proyectos solares alineados con los mayores estándares de sostenibilidad, integración territorial y creación de valor social, ha sido recogido en un acto celebrado en el Congreso de los Diputados por Jorge Romero, responsable de Medio Ambiente en Iberdrola Renovables.

Conservación del cernícalo primilla

Uno de los elementos determinantes para la concesión del sello ha sido el conjunto de medidas destinadas a la protección de la biodiversidad y de la fauna local.

Entre ellas destaca el proyecto de conservación del cernícalo primilla, una especie protegida tradicionalmente vinculada a los paisajes agrarios.

La actuación desarrollada por Iberdrola junto al Centro de Recuperación de Rapaces Ibéricas (CERI) ha permitido pasar de la ausencia de ejemplares a la presencia de cerca de una treintena de aves, entre adultos y polluelos.

Dos parejas reproductoras se han asentado ya en las estructuras de nidificación creadas específicamente dentro del parque, consolidando un nuevo enclave para esta especie en la provincia de Toledo.

Desde 2020

El Sello de Excelencia en Sostenibilidad fue creado por UNEF en 2020 con el objetivo de difundir las buenas prácticas del sector fotovoltaico español y reforzar su compromiso con una transición energética sostenible.

En este marco, la patronal se ha convertido en la primera entidad a nivel mundial en diseñar un sistema propio de certificación de la sostenibilidad de instalaciones fotovoltaicas en suelo.

Además, la planta de Barcience incorporó en 2023 un proyecto orientado a la protección de los polinizadores mediante la instalación de colmenas dentro del recinto. Esta iniciativa favorece la presencia de abejas y otros insectos esenciales para el equilibrio de los ecosistemas y se integra en el Programa Convive de la compañía.

La instalación cuenta con una potencia de 50 megavatios (MW) y más de 144.900 módulos fotovoltaicos. Su producción anual es equivalente al consumo eléctrico de unas 25.000 viviendas y permite evitar la emisión de alrededor de 15.000 toneladas de CO₂ al año, consolidándose como una de las infraestructuras solares más relevantes de Iberdrola en Castilla-La Mancha.

El Proyecto Barcience se suma así a otros siete proyectos de la compañía distinguidos por UNEF por su integración social y ambiental en distintos puntos de España, reforzando la apuesta de Iberdrola por un despliegue renovable compatible con la protección del entorno y el desarrollo del medio rural.