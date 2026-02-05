Castilla-La Mancha organizará un foro de industria para abordar los retos y desafíos del sector

Castilla-La Mancha organizará su I Foro Industrial para abordar los retos y desafíos a los que debe hacer frente en el presente y en el futuro un sector que aporta el 20,6% del PIB regional, y que genera de manera directa 155.600 empleos en la comunidad autónoma.

Así lo ha avanzado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, que ha señalado que el Ejecutivo autonómico trabaja para celebrar esta cita en el segundo trimestre de este año, para consolidar a Castilla-La Mancha como el epicentro verde industrial del país y del sur de Europa, en un sector que ha generado más de 45.500 nuevos empleos en los últimos diez años en la región, ha informado la Junta en nota de prensa.

La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha asistido, junto con el director general de Empresas, Santiago Baeza, a la segunda jornada del VIII Congreso Nacional de Industria que se ha celebrado en Bilbao. Una cita en la que la empresa Cojali, de Campo de Criptana, ha sido reconocida como Empresa Innovadora y de Transformación Digital en los premios ‘Bien hecho en España’; y donde se han abordado cuestiones como la búsqueda de la autonomía estratégica o la necesaria transformación digital en el sector.

En este sentido, Patricia Franco ha destacado que Castilla-La Mancha comparte de manera plena los desafíos estratégicos que marca Europa para el sector industrial, y que pasan por la transformación digital de la industria, la mejora de la sostenibilidad a través de la descarbonización o el impulso a la competitividad, que redunden en una mayor autonomía estratégica en el ámbito europeo.

"Es esencial que contemos con una estrategia compartida y que seamos capaces de dotarnos de un marco normativo común que propicie el salto cualitativo que necesitamos en el ámbito industrial para alcanzar una mayor autonomía estratégica", ha señalado la consejera, en alusión a la Ley de Industria nacional, recordando además el compromiso de desarrollar una Ley de Industria de Castilla-La Mancha en la presente legislatura.

"Hablamos de un sector fundamental y estratégico para la economía de Castilla-La Mancha, que aporta un 20,6% del PIB y que genera 155.600 empleos directos en nuestra región, después de haber creado más de 45.500 nuevos empleos en los últimos diez años", ha indicado.

La consejera ha reivindicado que el crecimiento de la industria en Castilla-La Mancha ha contado con el acompañamiento, desde el Gobierno regional, del Plan Adelante, que a través de sus diferentes líneas y programas ha impulsado la innovación o la transformación industrial de la industria manufacturera en la región, además de a través del apoyo a la inversión. Esa estrategia, que tiene en la industrialización una de sus grandes palancas para la activación y el crecimiento de la economía regional, ha valido para incrementar el aumento del peso de la industria en el PIB de Castilla-La Mancha, así como la llegada y el desarrollo de grandes proyectos industriales en la región.

Así, Patricia Franco ha destacado la importancia que la industria, en todas sus actividades, tiene en la proyección exterior de la economía regional, tanto por el peso destacado que representa en las exportaciones como por la atracción de proyectos de inversión internacional a Castilla-La Mancha, representando una parte significativa de los 372 proyectos de inversión y reinversión extranjera que han llegado a la región desde 2015; y por supuesto como una actividad generadora de empleo estable, igualitario y de calidad.

Peso en la economía regional

“Contamos con más de 41.100 mujeres trabajando en la industria en la actualidad, una incorporación en la que la digitalización debe jugar un papel clave y que ha hecho que Castilla-La Mancha, desde 2015, sea la segunda comunidad autónoma en la que más ha crecido el empleo femenino en la industria en todo el país, ya que casi el 40% de los nuevos empleos creados en la industria en la última década han sido de mujeres”, ha indicado Patricia Franco, valorando además que, en un contexto de incertidumbre internacional, la industria de Castilla-La Mancha fue la tercera en el conjunto del país con mayor incremento en la producción hasta el mes de noviembre, y que la producción industrial ha crecido entre enero y noviembre de 2025 en casi un punto.

Todos esos ingredientes se pondrán de manifiesto en ese I Foro Industrial de Castilla-La Mancha que el Gobierno regional prevé para el segundo trimestre de este año, y que quiere poner el acento sobre asuntos como mejorar la presencia de la mujer en la toma de decisiones en el sector, o el carácter industrial de la economía regional, visibilizando proyectos punteros y tractores que son vanguardia en la industria 4.0 en el ámbito nacional y europeo, pero también subrayando la importancia de la integración plena de las pymes en los procesos productivos y las cadenas de valor, apostando por la relocalización de los procesos industriales para una mejora de la autonomía estratégica de la Unión Europea.