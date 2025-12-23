Globalcaja invita a crear un recuerdo de la Navidad con su photocall de Bola de Nieve de Albacete y Ciudad Real

Globalcaja ya ha puesto en marcha su acción navideña especial, con la apertura de Bola de Nieve, un photocall por el que invita a pasar a cualquier persona que quiera llevarse a casa un recuerdo de esta Navidad 2025.

Situado en la sede de Globalcaja, en Albacete (calle Tesifonte Gallego, 18), y en el edificio corporativo de Ciudad Real (c/ Alarcos, 23), esta Bola de Nieve ofrece un cuidado decorado navideño en el que sumergirse y fotografiarse.

Un instante mágico que queda inmortalizado en una fotografía que los participantes se llevan impresa en un adorno personalizado listo para colgar en su árbol, ha informado Globalcaja en nota de prensa.

Decenas de personas han pasado ya por este photocall en su primer día de actividad, que continuará este martes y los días 26, 29 y 30 de diciembre, de 18.00 a 21.00 horas, tanto en Albacete, como en Ciudad Real.

Desde Globalcaja animan a participar y a disfrutar de la experiencia, conscientes de que la Navidad también se construye con momentos, con cercanía y con recuerdos que permanecen en el tiempo.

En Cuenca, la entidad ofrecerá una experiencia similar con la llegada del Cartero Real, que los días 29 y 30 de diciembre y 2 de enero, recogerá las cartas de los niños y niñas, para hacérselas llegar a los Magos de Oriente.