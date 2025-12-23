Fundación "laCaixa" apoya a Cruz Roja Castilla-La Mancha con 5.000 euros de la iniciativa #MárcateunTripleSolidario

El director de Instituciones de CaixaBank en Castilla-La Mancha y Extremadura, José Luis Campo; el presidente de la asamblea local de Cruz Roja en Toledo, Agustín Ruiz; el presidente de Cruz Roja en Castilla-La Mancha, Jesús Esteban; y la responsable de Acción Social de CaixaBank en Castilla-La Mancha, Yolanda Arenas.

Cruz Roja de Castilla-La Mancha ha recibido el apoyo de la Fundación ”la Caixa”, a través de CaixaBank, con una aportación de 5.000 euros, como resultado de la iniciativa #MárcateunTripleSolidario que tuvo lugar el pasado 27 de septiembre en el contexto del Circuito 3x3 de CaixaBank, el torneo 3x3 al aire libre más grande de España, que tuvo su séptima parada en la ciudad de Toledo.

A lo largo de esa jornada, la Federación Española de Baloncesto y CaixaBank, organizadores del circuito, lanzaron el reto a los participantes de anotar el máximo de triples solidarios en las canchas de juego, así como en el espacio #MárcateunTripleSolidario. Todos los triples registrados superaron el objetivo establecido de 1.000 canastas triples, que se han traducido en una ayuda económica de la Fundación ”la Caixa”, a través de CaixaBank, destinada a Cruz Roja Castilla-La Mancha para paliar los efectos de los incendios que afectaron a la comunidad autónoma el pasado verano.

Al acto de entrega del cheque, que ha tenido lugar en la sede de la asociación, han asistido el director de Instituciones de CaixaBank en Castilla-La Mancha y Extremadura, José Luis Campo, el presidente de la asamblea local de Cruz Roja en Toledo, Agustín Ruiz, el presidente de Cruz Roja en Castilla-La Mancha, Jesús Esteban, y la responsable de Acción Social de CaixaBank en Castilla-La Mancha, Yolanda Arenas.

Triple Solidario: el deporte como herramienta social

Por segundo año consecutivo, la iniciativa #MárcateUnTripleSolidario ha conseguido destacarse como uno de los emblemas solidarios del circuito. En cada parada, los participantes y visitantes han lanzado a canasta con el objetivo de lograr 1.000 triples solidarios, que se han traducido en una ayuda económica de la Fundación "la Caixa" para asociaciones y entidades locales que trabajan por la inclusión y la igualdad social.

Cada Triple Solidario anotado por jugadores, visitantes, autoridades y embajadores, ha servido para apoyar las iniciativas sociales de estas asociaciones benéficas, seleccionadas por contar con proyectos solidarios de gran calado social en las ciudades participantes. Así, los más de 9.000 triples anotados han servido de ayuda para las entidades, fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro que han participado en esta temporada y que, en muchos casos, utilizan el baloncesto como vía de inclusión y transformación social.

El Circuito 3x3 CaixaBank cerró la temporada 2025 con un nuevo éxito de participación, expandiendo el baloncesto urbano e inclusivo bajo su lema de ‘Cancha para todxs’. En su decimotercera temporada, el circuito organizado por la Federación Española de Baloncesto (FEB) y CaixaBank, recorrió un total de nueve ciudades, en las que cumplió la misión de hacer del deporte un lugar inclusivo, cercano y abierto para todas las personas.

CaixaBank, patrocinador de referencia del baloncesto español

CaixaBank es socio patrocinador de la Federación Española de Baloncesto (FEB) y patrocinador oficial de la selección española, tanto femenina como masculina, en todas sus categorías, que van desde la absoluta hasta la sub-16, y patrocinador principal de la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física, con el objetivo de impulsar el baloncesto en silla de ruedas.

La entidad financiera se ha involucrado con el baloncesto nacional desde el año 2013 y su implicación y activación de múltiples iniciativas en torno a este deporte han ayudado a visibilizar y ampliar la repercusión de los mayores éxitos cosechados internacionalmente.

En su implementación de la estrategia de patrocinio local, CaixaBank ha colaborado con los principales eventos baloncestísticos que se han celebrado en la última década en España, tanto profesionales como amateurs, trasladando los valores del deporte a todos los rincones del país. Prueba de ello es la apuesta como patrocinador oficial del Circuito Plaza 3x3 CaixaBank, el mayor circuito de baloncesto 3x3 en la calle que se disputa desde el año 2012, una de las competiciones de referencia del deporte base que ha congregado a más de 55.000 jugadores de todas las edades y que ha recibido más de 340.000 visitantes tras recorrer 48 ciudades españolas a lo largo de su historia.