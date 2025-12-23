Eurocaja Rural abre en Córdoba para reforzar su expansión en Andalucía: "Apostamos por estar más cerca de las personas"

Eurocaja Rural ha abierto una nueva oficina en la ciudad de Córdoba dentro de su plan de expansión en Andalucía, una comunidad en la que la entidad financiera continúa ampliando su presencia tras la inauguración el pasado mes de septiembre de su oficina en Sevilla.

Según ha informado Eurocaja Rural en una nota de prensa, esta nueva apertura supone un paso estratégico y una muestra del compromiso de la cooperativa de crédito con el desarrollo económico y social del territorio andaluz.

La nueva oficina se sitúa en la Plaza de Colón número 20 y ofrece atención a particulares, autónomos, empresas y colectivos profesionales, con un modelo de servicio basado en la cercanía, la especialización y la atención personalizada.

Tal y como ha detallado la entidad financiera, el nuevo punto de atención mantiene los valores que definen su modelo de banca cooperativa: solvencia, profesionalidad, cercanía y vocación de servicio.

La oficina de Córdoba abre al público de lunes a viernes en horario de 8:30 a 14:00 horas. Al frente del equipo se encuentra Juan Antonio Molina Pérez, junto a los gestores comerciales María Almudena Hernández Saco y Sonia Carmona Agüera.

Banca "humana"

Con motivo de esta apertura, el director general de Eurocaja Rural, Víctor Manuel Martín López, ha subrayado que "esta oficina refleja nuestra voluntad de seguir creciendo en Andalucía, aportando un modelo de banca responsable, humana y que proporciona un acompañamiento financiero, social y asistencial estable y comprometido".

Según ha señalado el propio director general, el objetivo de la entidad es "ser un aliado en el territorio cordobés, contribuyendo a generar oportunidades y a impulsar proyectos que fortalezcan la economía de la ciudad".

Desde Eurocaja Rural también se destaca que la ampliación de su red responde a una apuesta clara por el servicio presencial. "En un momento en el que muchas entidades reducen su presencia física, nosotros apostamos por estar más cerca de las personas. Esta oficina es un ejemplo de esta filosofía", ha afirmado Martín López.

Según los datos facilitados por la entidad, Eurocaja Rural eleva con esta oficina a 507 su red comercial en los territorios donde opera, entre ellos Andalucía, Castilla-La Mancha, Madrid, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Aragón, Extremadura, Cantabria, La Rioja y la Región de Murcia.

Actualmente, la entidad financiera supera los 500.000 clientes y los 100.000 socios, integra a más de 1.400 profesionales y es la única referencia financiera presencial en más de 70 municipios, beneficiando a más de 89.000 habitantes.