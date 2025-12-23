Confirmado por el Gobierno de Page: ayudas de hasta 5.000 € para los nuevos autónomos en Castilla-La Mancha

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado este martes la segunda convocatoria de la Tarifa Plana Plus. Dotada con 22 millones de euros, ofrecerá ayudas de hasta casi 5.000 euros para que los autónomos inicien su actividad a coste cero en la región.

Así lo ha anunciado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, durante una rueda de prensa en la que ha recordado que esta nueva convocatoria da continuidad a un programa que está ultimando la resolución de su primera edición y que ya ha permitido pagar 16,2 millones de euros a 8.113 autónomos, de los más de 10.500 expedientes presentados.

"Con la aprobación de esta convocatoria, concatenamos las dos primeras ediciones de la Tarifa Plana Plus con una inversión de 44 millones de euros para apoyar a los autónomos de Castilla-La Mancha, con uno de los programas de ayudas más ambiciosos del país", ha señalado la consejera.

Cuatro líneas

La segunda edición mantiene las cuatro líneas de ayuda del programa inicial. La Línea 1 contempla una ayuda de 960 euros que permitirán a los autónomos cubrir el pago completo del "cupón" durante el primer año de actividad. La Línea 2 incorpora una ayuda directa de 3.000 euros, durante los primeros 12 meses, para los autónomos que inician su actividad.

La Línea 3 vuelve a fijar una ayuda de 960 euros para seguir pagando el "cupón" durante el segundo año de actividad, manteniendo el coste cero durante los primeros 24 meses. Por último, la Línea 4 se dirige a autónomos en zonas rurales, mujeres y jóvenes menores de 30 años, con ayudas de 2.000 euros durante el segundo y tercer año de actividad.

"Cumplimos con el compromiso que adquirió el presidente regional, Emiliano García-Page, y también con el que adquirimos con los autónomos de la región", ha afirmado Patricia Franco, que ha detallado que la convocatoria recoge inicios de actividad desde el 1 de julio de este año hasta el 30 de junio de 2026, con plazo de solicitud hasta el 15 de julio.

La consejera ha destacado además que, en los 11 primeros meses del año, Castilla-La Mancha ha ganado 933 autónomos.

Retorno del Talento

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde también a una nueva convocatoria del programa de Retorno del Talento, dotada con 526.000 euros. Un programa que, según ha recordado Patricia Franco, ha permitido ya el regreso de 664 personas a Castilla-La Mancha.

La convocatoria mantiene tres líneas de ayuda: hasta 10.000 euros para la contratación indefinida de personas retornadas, que pueden llegar a 15.000 euros en proyectos vinculados a I+D+i; ayudas de 6.000 euros para el retorno mediante proyectos de emprendimiento; y ayudas de hasta 5.000 euros para el denominado 'Pasaporte de vuelta', destinado a cubrir gastos asociados al regreso a la región.