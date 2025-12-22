Globalcaja, primera entidad financiera de España en obtener la certificación oficial para ofrecer Bizum Pay

Globalcaja se ha convertido, junto a las otras 29 entidades que integran el Grupo Caja Rural, en la primera entidad financiera de España en obtener la certificación oficial para ofrecer Bizum Pay, la nueva solución de pago que permite abonar compras en comercios físicos y online a través del móvil.

Según una nota de Globalcaja, esta certificación habilita el uso de Bizum Pay en los dos principales sistemas operativos móviles, iOS y Android, adelantándose al resto de entidades del sector.

Gracias a este avance, Globalcaja y las otras 29 entidades que integran el Grupo Caja Rural están preparadas para lanzar esta nueva modalidad de pago que permitirá a los clientes elegir entre pagar con Bizum o con tarjeta, siempre de forma rápida y segura.

Pagos con el móvil

Tal y como ha informado la entidad financiera, Bizum Pay permitirá realizar pagos en tiendas físicas acercando el móvil al terminal TPV, así como compras online introduciendo únicamente el número de teléfono, sin necesidad de aportar más datos.

Desde Globalcaja se subraya que el sistema ofrece "flexibilidad total", ya que el cliente puede escoger entre Bizum, como transferencia inmediata, o sus tarjetas bancarias, incluso de otras entidades adheridas al servicio, según recoge la nota de prensa.

La entidad financiera destaca también que Bizum Pay es compatible con todos los sistemas operativos móviles y competirá con soluciones como Apple Pay, Google Pay o Samsung Pay, ofreciendo una experiencia adaptada a los cuatro idiomas cooficiales del país.

Sin cambiar de TPV

En el caso de los comercios, Globalcaja señala que podrán cobrar con Bizum Pay sin necesidad de cambiar sus TPV y con liquidez inmediata, mejorando así la experiencia de compra de sus clientes.

El lanzamiento de Bizum Pay está previsto para mediados de 2026 y, según la entidad financiera, supondrá "una auténtica revolución en los pagos digitales en España".