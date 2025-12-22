Eurocaja Rural sigue explorando territorios y llega por primera vez a Extremadura con nueva oficina en Cáceres

Eurocaja Rural avanza en su expansión nacional con la apertura de una nueva oficina en Cáceres, la primera de la entidad financiera en Extremadura.

Según ha informado Eurocaja Rural, la nueva oficina se ubica en la Plaza de América número 6 y permite reforzar su presencia en el territorio nacional, donde ya opera en diez comunidades autónomas y 24 provincias.

Tal y como se recoge en una nota de prensa remitida por la entidad, esta apertura se enmarca en el Plan de Expansión iniciado en 2011, con el objetivo de combatir la exclusión financiera y la reducción de oficinas bancarias que ha marcado al sector en los últimos años.

Presencia en 10 comunidades

Con la incorporación de Extremadura, Eurocaja Rural suma ya una red comercial que supera las 505 oficinas repartidas entre Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Castilla y León, Cantabria, La Rioja, Aragón y Andalucía.

La oficina de Cáceres abre al público de 8:30 a 14:00 horas y está dirigida por Alfonso Baños Serrano, junto a los gestores comerciales Miguel Ángel Álvarez Calle y Diego Castro Simón.

Desde la entidad financiera se ha señalado que la nueva oficina nace con el objetivo de ofrecer asesoramiento personalizado, atención próxima y un catálogo completo de productos y servicios adaptados a las necesidades de particulares, empresas y administraciones.

Modelo "híbrido" de banca

El director general de Eurocaja Rural, Víctor Manuel Martín López, ha destacado que la entidad se siente "orgullosa de llegar a una nueva comunidad autónoma, generar empleo y dinamizar el tejido económico y social", ofreciendo en Cáceres "un modelo de banca híbrido que combina la digitalización con la presencia física de oficinas, garantizando un trato humano, profesional y directo", según ha informado la entidad.

Eurocaja Rural ha subrayado también su compromiso con la lucha contra la exclusión financiera, asegurando el acceso a servicios bancarios tanto en municipios con baja densidad de población como en grandes ciudades. Actualmente, la entidad es la única referencia financiera en más de 70 municipios, beneficiando a más de 89.000 habitantes.

La llegada a Cáceres implica asimismo la extensión de su compromiso social. Tal y como recoge la nota de prensa, a través de su Fundación y del Fondo de Educación y Promoción, Eurocaja Rural impulsa iniciativas de apoyo a colectivos vulnerables, fomento del empleo, inclusión social y colaboración con entidades sin ánimo de lucro.