Las propuestas de Globalcaja para compartir ilusión estas fiestas: photocall navideño y Cartero Real

Globalcaja se sumerge de lleno en la Navidad con una serie de iniciativas pensadas para acercarse a las personas y reforzar su compromiso con el territorio en estas fechas tan señaladas.

La entidad financiera líder en Castilla-La Mancha impulsa acciones propias y colabora con instituciones y colectivos para dinamizar la programación cultural, solidaria y familiar en distintas ciudades de la región.

Entre las propuestas más destacadas de esta Navidad se encuentra un photocall en forma de bola de nieve, una experiencia pensada para compartir ilusión.

Las personas que se acerquen podrán introducirse en su interior, hacerse una fotografía y llevarse un adorno navideño personalizado para decorar su árbol.

Este photocall se instalará en la sede de Globalcaja en Albacete (calle Tesifonte Gallego, 18) y en su edificio de la calle Alarcos, en Ciudad Real, los días 22, 23, 26, 29 y 30 de diciembre, en horario de 18.00 a 21.00 horas.

Cartero Real

Además, Globalcaja volverá a llevar a Cuenca una de las tradiciones más esperadas por los más pequeños: la llegada del Cartero Real de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente.

Estará presente los días 29 y 30 de diciembre y el 2 de enero, en la oficina principal de la entidad, ubicada en la Plaza de la Hispanidad, donde recogerá los deseos de los niños para hacérselos llegar a los Reyes Magos.

Tradiciones navideñas

Con estas experiencias, Globalcaja busca contribuir a mantener vivas las tradiciones navideñas y hacer partícipes a las personas de su compromiso social, un compromiso que se extiende a numerosas actividades culturales y solidarias en toda la región.

En este sentido, la entidad colabora en la programación navideña de Albacete, Ciudad Real y Cuenca, apoyando espectáculos familiares como Dreaming Bubbles en Albacete; conciertos navideños como la III Gala de Navidad de Manos Unidas en Ciudad Real; o los recitales del Coro del Conservatorio de Cuenca, que se celebrarán en distintos escenarios de la ciudad.

Vida social

Asimismo, destaca el tradicional Belén de Globalcaja y Asprona, que se expone en el Casino Primitivo de Albacete y que cumple ya 39 años; el respaldo de la Fundación Globalcaja Cuenca a la Ruta de los Belenes de la Junta de Cofradías; y la colaboración con pruebas deportivas tan populares como la San Silvestre de Albacete o la Carrera del Pavo de Cuenca.

Con todas estas iniciativas, Globalcaja reafirma su cercanía a las personas y su compromiso con Castilla-La Mancha, yendo más allá de lo que se espera de una entidad financiera para compartir ilusión y apoyar la vida social y cultural del territorio durante la Navidad.