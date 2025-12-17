La Empresa Familiar de Castilla-La Mancha se suma a Talento Next Gen, un innovador programa de prácticas

La Asociación Familiar de Empresas de Castilla La Mancha (AEFCLM) formará parte, junto a otras diez asociaciones territoriales, de Talento Next Gen, un programa de prácticas dirigido a los miembros más jóvenes de las empresas familiares.

El objetivo con el que nace esta iniciativa es el ofrecer a estudiantes universitarios, de máster o FP una primera experiencia laboral en empresas familiares, fomentando un aprendizaje y una conexión directa con el mundo empresarial, según ha confirmado la asociación en nota de prensa.

Solamente en Castilla La Mancha, la empresa familiar representa más del 80% del tejido productivo, por lo que esta iniciativa se presenta como un proyecto fundamental de apoyo y crecimiento a la economía de la región, al empleo y la formación de los más jóvenes.

Las asociaciones de Empresa Familiar, a través de este programa, pretenden dar una respuesta a algunos de los grandes retos que afronta el mercado laboral: retención de talento, conocimiento e inmersión real de los estudiantes en el ámbito profesional, y sobre todo, la importancia de formar a los jóvenes en las competencias que realmente demanda el tejido empresarial.

Rafael Ruíz Alonso, presidente de AEFCLM ha querido recalcar la importancia de este tipo de iniciativas para el futuro de la economía de nuestra región y de todo el país.

"Talento Next Gen es una firme apuesta entre los jóvenes que liderarán el día de mañana el tejido empresarial y precisamente la empresa familiar. Pretendemos con esta iniciativa acercar la realidad empresarial a los jóvenes, ofreciéndoles una oportunidad real de crecimiento profesional en un entorno que apuesta precisamente por la formación, la innovación y el relevo generacional. Todas las asociaciones estamos convencidos de que este proyecto favorecerá la retención de talento en nuestro país, mejorando la competitividad de las empresas y la sostenibilidad de la empresa familiar", ha asegurado.

Talento Next Gen

Este nuevo programa de prácticas de la empresa familiar ofrecerá a los alumnos una primera toma de contacto con el mundo laboral muy personalizada, en la que contarán con un tutor dentro de la empresa que les ayudará y guiará en esta fase de aprendizaje. A pesar de que la duración de las prácticas será flexible, es aconsejable que la duración mínima sea de tres meses.

Este programa, adaptado a las necesidades actuales de la sociedad y del tejido empresarial y formativo, contará con una plataforma digital que simplificará todo el proceso. A través de esta plataforma, las empresas podrán publicar sus ofertas y acceder a los perfiles de los candidatos, mientras que por su parte, los estudiantes podrán inscribirse en cualquier proceso y hacer seguimiento de sus candidaturas.

La primera edición de Talento Next Gen ha reunido a cerca de 100 empresas asociadas, que han puesto a disposición de los jóvenes más de 100 plazas de prácticas.

Gracias a esta iniciativa, en la que han participado casi 50 estudiantes, al menos 19 de ellos han formalizado sus prácticas a través de esta plataforma y algunos de ellos han sido contratados.