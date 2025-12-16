Castilla-La Mancha aprueba el PSI para que Toroverde "cambie la fisionomía turística y económica" de Cuenca

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado que el Consejo de Gobierno ha aprobado en su de manera inicial el Plan de Singular Interés (PSI) para que la empresa ToroVerde comience a construir su parque de aventuras, un macroproyecto que "puede cambiar la fisionomía económica y turística" de Cuenca.

Este eco-resort de lujo vinculado al turismo de aventuras estará situado en la Sierra de Bascuñana sobre una extensión de 1.000 hectáreas repartidas entre los términos municipales de las pedanías de Tondos, Mariana y Sotos.

Concretamente, se estructurará en tres zonas diferenciadas: Nayara Eco-Resort, el Parque de Eco Aventura Toroverde y La Villa junto al Paseo Mágico y una inversión de 90 millones de euros con la que sus promotores persiguen la creación de unos 500 puestos de trabajo.

Page ha hecho este anuncio durante su intervención en la gala de entrega de los IX Premios al Mérito Empresarial de Castilla-La Mancha, celebrada en Cabanillas del Campo (Guadalajara), en la que han sido galardonadas una decena de empresas e iniciativas de la región.

El dirigente autonómico ha enfatizado que proyectos como los de esta multinacional son "tremendamente complejos" y requieren de "tenacidad, constancia y complicidad con las empresas", un elemento que según ha reconocido, "algunos pueden malinterpretar".

Sin embargo, ha reivindicado que en Castilla-La Mancha, "nos sentamos con cada uno de los empresarios que nos los pide con luz y taquígrafos, en cualquier restaurante" porque "aquí saben que no les vamos a pedir comisión para obtener trato de favor porque no se lo vamos a dar".

"Puede parecer una obviedad, pero no está mal recordarlo con la que está cayendo", ha insistido en relación a los escándalos de corrupción que continúan aflorando en el seno del PSOE nacional y del Gobierno central en torno a personas como Santos Cerdán, José Luis Ábalos, Koldo García o Leire Díez.

Público asistente al acto de entrega de los IX Premios al Mérito Empresarial de Castilla-La Mancha.

En este sentido, Page se ha valido de un símil culinario para señalar "la honestidad -el intento de conducirse conforme a la ley- no como un elemento más de la pizza" sino como "la base de la pizza" sobre la que "PSOE o PP pueden poner un condimento u otro".

Mensaje a los empresarios

El dirigente autonómico ha aprovechado para enviar un mensaje de apoyo al tejido empresarial de Castilla-La Mancha porque, según ha dicho, "si no le va bien a las empresas de mi tierra, a mi tierra no le va a ir bien”.

En este sentido, ha destacado datos como el grado de supervivencia de las empresas o que "el 75% de las empresas que llegan a la región han estado o van a estar en proyectos de reinversión".

Un interés por invertir en Castilla-La Mancha que también ha circunscrito a que la región sea "una fábrica de certidumbre", algo que ha considerado no solo apreciado por las empresas, sino por la sociedad en general.

Empresas galardonadas

El presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, junto a la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco y el presidente de la Confederación Empresarial de Castilla-La Mancha (Cecam), Ángel Nicolás, ha presidido una gala en la que han sido premiados una decena de empresas y proyectos que han destacado en diferentes ámbitos de la actividad empresarial durante el último año.

El Premio a la Mujer Empresaria ha recaído en Leonor Gallardo, con la empresa IGOID, en Toledo; el Premio a la Empresa Exportadora ha sido para Julián Soler SA, de la localidad de Villanueva de la Jara; el Premio a la Iniciativa Emprendedora para Ecopig Proteins, en la localidad de Noblejas; el Premio a la Empresa Creadora de Empleo ha recaído en ECU Global Recycling, en Cabanillas del Campo; y el Premio a la Empresa Sostenible ha ido a parar a Proarte Señalización y Equipamientos para Entornos Naturales, de Villarrobledo.

Un momento de la entrega de premios celebrada en Cabanillas del Campo.

El Premio en la categoría de Economía Social ha sido para Asistencia Básica Parrilla Sociedad Cooperativa, de San Lorenzo de la Parrilla; el Premio a la Responsabilidad Social Corporativa para Confecciones Carconga, de Torrenueva; el Premio a la Empresa Familiar para Experiencias con H&D, de la localidad de Cobeta; el Premio a la Empresa Innovadora para Farcinox, de Pedro Muñoz; y el Premio a la Empresa Tradicional ha recaído en Pripimar, en Albacete.