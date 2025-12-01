San Telesforo sigue consolidando su expansión en el mercado español: crece un 9,5 %, 25.000 litros de helado...

San Telesforo, el obrador familiar que empezó hace más de dos siglos a producir mazapán en Toledo.

San Telesforo, el obrador de mazapán más antiguo de España y un referente de la artesanía toledana desde 1806, ha presentado hoy su balance anual y las previsiones de la campaña de Navidad 2025. Un encuentro marcado por la emoción, la tradición familiar y la consolidación de la marca como empresa líder en el sector gourmet artesano.

A pesar de ser el primer año en dos décadas en el que el patriarca de la familia no ha podido estar físicamente presente, su mensaje de bienvenida abrió el acto con un tono profundamente cercano leído por Mariángeles Junquera: "Es la primera vez en 20 años que no estoy físicamente con vosotros, pero con mi corazón y alma sí. Con los brazos abiertos para daros la bienvenida. Lo esencial para San Telesforo son sus clientes".

La compañía prevé cerrar 2025 con un crecimiento del 9,5 %, impulsado principalmente por el notable auge de su heladería artesana de autor, que alcanzará los casi 25.000 litros producidos, más de un 20% por encima del año anterior.

Presentación de las actividades de la campaña de Navidad 2025.

Este crecimiento se apoya especialmente en la consolidación de su presencia en Madrid, donde el canal HORECA está adoptando los helados de San Telesforo como producto de referencia por su calidad, textura y la posibilidad de adaptar sabores y formatos a las necesidades de la hostelería.

Canal profesional

Además, las ventas al cliente profesional siguen aumentando de forma sostenida. Si antes el reparto entre cliente final y profesional era del 50/50, este año el canal profesional ya supera ese porcentaje, proporcionando un volumen clave para el obrador.

Al crecimiento en hostelería se suma la expansión en tiendas gourmet de toda España, reforzando la presencia nacional de la empresa y acercando su catálogo de productos artesanos a nuevos públicos.

San Telesforo ha consolidado en 2025 su estrategia de innovación basada en tres pilares: artesanía y kilómetro 0, preservando procesos manuales y utilizando productos de proximidad.

Además, se busca la mayor eficiencia y sostenibilidad, optimizando sistemas energéticos, reduciendo desperdicios y mejorando embalajes y cadena de frío. Por último, se busca la innovación en producto y gestión, incorporando nuevas formulaciones, sabores, sistemas de producción y herramientas digitales.

Inteligencia artificial

Este año la empresa ha dado un salto significativo en digitalización: por primera vez ha empleado IA en la captación comercial, con bots que movilizan contactos profesionales y también interactúan con clientes finales a través de la web.

Gracias a ello, las cifras de noviembre se han duplicado respecto al año pasado, y se espera un pico aún mayor en diciembre.

Presentación de las actividades de la campaña de Navidad 2025.

Los gestores de la compañía —Mariángeles Junquera, Patricia Junquera y Juan Manuel han destacado que "el compromiso con la sociedad es uno de nuestros pilares clave".

En 2025, la marca ha reforzado su colaboración con ONG, fundaciones y asociaciones. Entre las acciones más destacadas se encuentra la colaboración con la Fundación Gema Canales, que desarrolla tecnología basada en IA para facilitar la comunicación de personas con parálisis cerebral a través de la mirada.

Intergeneracionalidad

La empresa ha celebrado también la incorporación de dos miembros de la séptima generación familiar, que ya están vinculados al negocio, aunque aún no en tareas de gestión.

"La convivencia intergeneracional es lo que permite que una empresa gane generaciones", ha destacado la familia.

Tres generaciones siguen hoy vinculadas al proyecto, garantizando una continuidad que combina tradición, adaptación y modernización constante.

La campaña navideña mantiene el planteamiento tradicional —donde el mazapán de Toledo sigue siendo la joya del catálogo— pero con una mayor intensidad comercial y herramientas digitales mejoradas.

Entre las novedades destaca el turrón Dubái, elaborado con el pistacho de Castilla-La Mancha, considerado uno de los mejores del mundo procedente de Villacañas.

Futuro sólido

Con un equipo profesionalizado, un legado familiar vivo y una estrategia combinada de tradición, innovación, sostenibilidad y compromiso social, San Telesforo encara 2026 desde una posición firme.

La empresa seguirá trabajando para consolidarse como referente nacional de artesanía dulce y como embajadora de Toledo y Castilla-La Mancha dentro y fuera de España.