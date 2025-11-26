Declaran indefinida la huelga de la empresa que produce para Pull & Bear en Guadalajara en plena semana del Black Friday

Los trabajadores de la Plataforma Cabanillas de Cabanillas del Campo (Guadalajara), que opera para la marca Pull & Bear de Inditex, han anunciado que convertirán su huelga en indefinida ante la "falta de diálogo y propuestas de la empresa".

Así lo ha anunciado el presidente del Comité de Empresa, Raúl Casado, que ha indicado que el seguimiento de la huelga es "masivo y solo están trabajando los eventuales y los puestos más altos".

"La Inspección de Trabajo ya ha visitado la planta ante las denuncias de esquirolaje de los jefes de equipo y gestores. Desde el día de la mediación, el pasado 18 de noviembre, no sabemos nada de la empresa. Ahora que ampliamos a indefinida la huelga tendremos un nuevo acto de mediación y veremos si se acerca alguna postura", ha afirmado.

Piden "condiciones dignas"

La plantilla de Plataforma Cabanillas inició el pasado día 20 la huelga para "pedir unas condiciones laborales justas y dignas". Estaba previsto que se prolongara hasta el próximo sábado 29 de noviembre, haciéndola coincidir con la campaña del Black Friday, pero se ha decidido convertirla en indefinida.

Según el Comité de Empresa, el seguimiento está en un 90 % de la plantilla, formada por 378 personas fijas y 100 eventuales.

"Ya hay problemas de abastecimiento en las tiendas porque ni se produce ni sale nada de aquí, ya que somos el principal centro de la marca", ha asegurado.

Según han detallado, la demanda parte de equiparar sus condiciones con la planta de Narón (A Coruña) que pasan por una diferencia salarial de 5.000 euros brutos anuales y un plus de vinculación o antigüedad que es de 1.000 euros en el caso de Galicia y de 300 en Guadalajara.