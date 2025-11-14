Soliss Seguros sella una alianza para impulsar al colectivo arbitral de balonmano en Castilla-La Mancha

Soliss Seguros y el Comité Técnico de Árbitros de Balonmano de Castilla-La Mancha han formalizado un acuerdo de patrocinio que refuerza el compromiso de la aseguradora con el deporte regional y, específicamente, con el colectivo arbitral, "pieza clave para el desarrollo y buen funcionamiento de esta disciplina en la comunidad autónoma", según ha remarcado la aseguradora en nota de prensa.

El acto de presentación del acuerdo ha contado con la presencia de José Javier del Cerro, director comercial de Soliss Seguros, y José María Valero, presidente del Comité Técnico de Árbitros de Castilla-La Mancha. Ambos representantes han destacado la importancia de establecer alianzas que contribuyan a potenciar el deporte base y a dignificar la labor arbitral.

Del Cerro ha subrayado que “en Soliss estamos firmemente comprometidos con el deporte y con todas aquellas personas que lo hacen posible. Los árbitros son una figura imprescindible para garantizar el juego limpio, la igualdad y la profesionalización, y creemos que merecen un apoyo decidido por parte de instituciones y empresas de nuestra región”.

Por su parte, José María Valero ha agradecido el respaldo de Soliss y ha destacado que este patrocinio permitirá impulsar nuevas iniciativas de formación y mejora continua para los colegiados: “Este acuerdo supone un impulso importante para nuestro colectivo. Contar con la confianza de una entidad como Soliss, tan arraigada en Castilla-La Mancha, nos anima a seguir trabajando por un arbitraje de mayor calidad y reconocimiento”.

Gracias a esta colaboración, todos los árbitros de Castilla-La Mancha lucirán la imagen de Soliss en sus equipaciones oficiales en todas las competiciones provinciales, regionales y nacionales, reforzando así la visibilidad de la compañía y su apoyo al deporte en la región.

Con este acuerdo, Soliss refuerza su estrategia de apoyo al deporte castellano-manchego, respaldando tanto a los equipos como a las estructuras esenciales que garantizan su crecimiento y profesionalización.