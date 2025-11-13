La naranja nacional vuelve a los lineales de Mercadona hasta agosto: comercializará 131.000 toneladas

Mercadona ha arrancado la campaña nacional de la naranja, en la que prevé comercializar 131.000 toneladas de este cítrico de origen español durante la temporada 2025/2026.

La compañía ofrecerá naranjas procedentes de campos de la Comunitat Valenciana, Andalucía, Región de Murcia y Cataluña, una disponibilidad que se mantendrá durante diez meses, hasta el próximo mes de agosto.

Según ha explicado, su objetivo es garantizar "relaciones estables y transparentes" con el sector primario y asegurar un producto de calidad y proximidad.

Mercadona ofrece naranja nacional en sus tres formatos habituales: a granel y en mallas de 3 y 5 kilos.

La compañía enmarca esta campaña dentro de su apuesta por los productos de origen español, que ya representan el 85 % del surtido total de sus tiendas.

Refuerza la economía local

Desde la cadena de supermercados han destacado que esta colaboración con los productores nacionales "fomenta el consumo de frutas de temporada y refuerza la economía local".

Además, la empresa mantiene su impulso a la sección de zumo de naranja recién exprimido, un servicio disponible desde 2016 y desarrollado junto al proveedor especialista Zumex y los propios clientes.

Mercadona respalda también las campañas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación dentro de la estrategia #alimentosdespaña y la iniciativa "El país más rico del mundo", así como su adhesión al Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación Alimentaria, un acuerdo que busca promover relaciones justas y sostenibles en la cadena agroalimentaria.