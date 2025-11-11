Fundación Globalcaja Ciudad Real lanza 'Danza Inclusiva' junto a Castilla-La Mancha Activa

La Fundación Globalcaja Ciudad Real y Castilla-La Mancha Activa han firmado un convenio de colaboración para poner en marcha el proyecto 'Danza Inclusiva', iniciativa que busca promover la inclusión social de personas con y sin discapacidad mediante la danza.

El programa, que se desarrolla en la provincia de Ciudad Real, tiene como objetivo mejorar las habilidades físicas, emocionales y artísticas de los participantes, al tiempo que contribuye a cambiar las percepciones sociales sobre la discapacidad y fomentar una sociedad más equitativa.

La danza se presenta en este proyecto como un medio de expresión y disfrute del tiempo libre, considerado un derecho fundamental recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

A través de esta actividad, los participantes comparten experiencias y fortalecen la convivencia, favoreciendo la inclusión de personas o grupos en situación de vulnerabilidad social.

Taller semanal

El taller de danza inclusiva, de carácter semanal, culminará con una actuación especial el próximo 3 de diciembre, coincidiendo con la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

En este evento se pondrá en valor el esfuerzo, las capacidades y el talento artístico de los participantes, demostrando que la danza puede ser una poderosa herramienta de empoderamiento y visibilización.

Inclusión social

Desde la Fundación Globalcaja Ciudad Real, se ha destacado que esta iniciativa se enmarca dentro de su compromiso con la inclusión social y la promoción de valores de igualdad y respeto a la diversidad.

"La danza demuestra que todos tenemos capacidades diferentes y complementarias, y que el arte puede ser un puente hacia una sociedad más justa y solidaria", han señalado desde la entidad.

Bienestar

Por su parte, Castilla-La Mancha Activa, organización no gubernamental sin ánimo de lucro, agrupa a entidades representativas de personas con discapacidad y trabaja de forma transversal por la reducción de las desigualdades sociales, la mejora del bienestar y la defensa del medio ambiente.

Su colaboración con la Fundación Globalcaja refuerza la apuesta común por construir una comunidad más inclusiva, diversa y cohesionada.