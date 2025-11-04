Eurocaja Rural respalda el evento 'Con Vino Mejor' de FEDA como impulso al medio rural y al sector vitivinícola

Eurocaja Rural ha patrocinado la decimocuarta edición de 'Con Vino Mejor', organizada por la Confederación de Empresarios de Albacete (FEDA) y la Asociación de Empresarios de Vinos de Albacete (Aevab), y que se ha celebrado en la Delegación de FEDA en Villarrobledo.

El evento se desarrolla un año más gracias al apoyo incondicional de Eurocaja Rural, entidad que renueva así su compromiso con el desarrollo del tejido empresarial del medio rural y, en particular, con el sector vitivinícola; y de la Diputación de Albacete, que respalda esta iniciativa como un evento clave para la promoción del producto local y el turismo enológico en la provincia.

La cita ha puesto en valor, una vez más, el potencial vitivinícola de la comarca, dando visibilidad a sus bodegas y fomentando el conocimiento del vino como parte de la cultura de Castilla-La Mancha.

En la apertura del evento han participado el presidente de Eurocaja Rural, Javier López Martín; el presidente de FEDA, Artemio Pérez Alfaro; el presidente de la Junta Local de FEDA en Villarrobledo, Juan Pedro Delicado; así como el presidente de la Asociación de Empresarios de Vinos de Albacete, Javier Cuadrado Ayuso; el alcalde de Villarrobledo, Valentín Bueno Vargas; o el presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero.

Apuesta por las zonas rurales

El presidente de Eurocaja Rural, Javier López Martín, ha manifestado en su intervención el firme apoyo que proporciona la entidad financiera a este evento por tratarse de una iniciativa "que busca poner en valor la riqueza del medio rural, su capacidad de conservación del patrimonio y su potencial creativo. Este encuentro, celebrado en Villarrobledo, gira en torno al vino como eje vertebrador de la cultura, la gastronomía y el arte, y destaca la importancia de las zonas rurales como espacios de innovación y tradición".

López Martín subrayó del sector vitivinícola en nuestra región "su ejemplar modelo cooperativo. Un modelo con el que nos identificamos plenamente, por ser cooperativa de crédito, lo que nos ha permitido volcarnos mucho más en la generación de riqueza, empleo, desarrollo e igualdad de oportunidades. Dicho de otra manera, pegarnos más al territorio y a las personas".

"Eurocaja Rural mantiene desde sus orígenes un histórico compromiso con el medio rural, respaldando financieramente y a través de asesoramiento y atención personalizada las necesidades de los agricultores y ganaderos, cooperativas e industria, con el objetivo de fortalecer la calidad, aumentar la competitividad y mejorar los canales de comercialización para fomentar la salida al exterior de nuestros productos y, en especial, de nuestros vinos".

En concreto, aparte de nuestras líneas específicas de financiación, tramitación de subvenciones y otros muchos servicios de valor añadido, también lideramos la Dirección Técnica de proyectos en la región para la mejora y tecnificación de viñedos. Pero no se trata sólo de nuestra oferta especializada de productos y servicios para el sector primario, y la capacitación técnica de nuestros profesionales, sino de la manera de hacerlo: con cercanía y humanidad, porque del campo venimos y eso no lo podemos olvidar".

Jornada con magia, humor y cocina

Durante el evento los asistentes han podido disfrutar de una cata guiada a cargo de Antonio Canales, director de la revista 'Mi Vino'; un espectáculo en directo desarrollado por el carismático Mago Chicky; y la elaboración de una tapa elaborada por el chef Javier Castillo Cuenca, del Hotel Casa Lorenzo de Villarrobledo.

Las bodegas locales protagonistas de la cata en esta edición han sido Bodegas Martínez Sáez, con su Viña Orce Chardonnay; Bodegas Ayuso, con su Estola Selección Tempranillo, y Bodegas Pago de la Jaraba, cuyo vino tuvieron que descubrir los asistentes a través de una cata ciega.

La jornada finalizó con un aperitivo a cargo de Hotel Casa Lorenzo, donde se sirvieron vinos de la Bodegas Santiago el Mayor, de Minaya, y de Bodegas Don Octavio de Villarrobledo.

La elección de Villarrobledo como sede de este evento ha sido especialmente significativa, al tratarse de una localidad con una profunda vinculación al vino. En este marco, se han presentado productos autóctonos, recetas singulares y proyectos que reflejan la esencia de la provincia de Albacete.