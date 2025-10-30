Paulino Estrada deja la presidencia de Cofarta tras 23 años al frente de la cooperativa farmacéutica talaverana

Paulino Estrada anunció este miércoles al Consejo Rector de Cofarta, el Centro Cooperativo Farmacéutico Talaverano, que deja la Presidencia de la distribuidora de medicamentos después de 23 años en el cargo. Tras una exitosa carrera profesional, el conocido químico y farmacéutico ha decidido jubilarse tanto por motivos de edad como de salud.

Estrada ha sido el gran artífice del exponencial crecimiento de Cofarta en las últimas décadas. Además, lideró la integración de la cooperativa en el Grupo Cofares, operación que se culminó en diciembre de 2019. Antes de llegar a la Presidencia en 2002, ejerció como censor de cuentas y como tesorero.

Con la jubilación de Estrada, el Consejo Rector de Cofarta quedará disuelto. Según ha podido confirmar este periódico, el Grupo Cofares será ahora el encargado de designar una figura que ejerza como CEO en la cooperativa talaverana.

Nuevo almacén

Pese a su jubilación, el Grupo Cofares ha encargado a Estrada que supervise el proyecto y la construcción del nuevo almacén de Cofarta en Talavera, que la cooperativa aspira a convertir en central logística para servir medicamentos no solo a Castilla-La Mancha, sino también a varias zonas tanto de Extremadura como de Andalucía.

Bajo la Presidencia de Paulino Estrada, Cofarta ha logrado convertirse en referencia nacional en la distribución de productos farmacéuticos. Ofrece sus servicios a través de sus dos centros operativos de Talavera de la Reina y de Olías del Rey, que atienden con al menos dos repartos diarios la demanda de más de 470 oficinas de farmacia en las provincias de Toledo, Ávila, Cáceres, Madrid, Guadalajara y Ciudad Real.