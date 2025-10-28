Soliss comparte la emoción de la Quijote Maratón de Ciudad Real 2025 con un vídeo que refleja esfuerzo y superación

La compañía Soliss ha presentado un vídeo especial dedicado a la Quijote Maratón de Ciudad Real 2025, una de las pruebas deportivas más emblemáticas de Castilla-La Mancha.

Con esta iniciativa, la entidad busca capturar y compartir la emoción, el espíritu de superación y la unión que caracterizan a este evento que cada año reúne a miles de aficionados al running.

La pieza audiovisual, disponible en el canal oficial de YouTube de Soliss, condensa en pocos minutos la energía de los corredores, la implicación de los voluntarios y el entusiasmo del público que llena las calles de Ciudad Real durante la competición.

"Queríamos mostrar no solo la competición, sino también los valores que encarna: el esfuerzo, la constancia y la ilusión compartida. La Maratón de Ciudad Real refleja a la perfección la fuerza y el carácter de nuestra tierra", ha señalado José Javier del Cerro, director comercial de Soliss.

Compromiso

Como entidad comprometida con el desarrollo social, cultural y deportivo de Castilla-La Mancha, Soliss reafirma su apoyo al deporte como herramienta de cohesión y bienestar.

La aseguradora continúa así su labor de respaldo a eventos que fomentan los hábitos de vida saludables y fortalecen el tejido comunitario en la región.