Iberdrola presenta a los vecinos de Tarancón (Cuenca) los beneficios de su nueva comunidad solar

Iberdrola ha presentado a los vecinos de Tarancón los beneficios de la nueva comunidad solar puesta en marcha en la localidad, una de las primeras de la provincia de Cuenca. La iniciativa permitirá a más de 200 familias y pequeños negocios ahorrar hasta un 30 % en su factura eléctrica, fomentando el autoconsumo colectivo y la generación de energía limpia y de proximidad.

La compañía celebró una charla informativa en la Casa de la Cultura de Tarancón, en la que participaron el jefe de Producto de Comunidades Solares y Autoconsumo Colectivo de Iberdrola, Rafael Gajate García, y el delegado de Iberdrola en Castilla-La Mancha, Óscar Narros Beleña, acompañados por el alcalde, José López Carrizo, y concejales del Ayuntamiento. Durante la sesión, vecinos de la localidad conocieron de primera mano los detalles y beneficios del proyecto.

Según ha informado Iberdrola, las personas que se sumen a esta comunidad, con plazas limitadas antes de comercializar el 100 % de su capacidad, "podrán reducir su factura hasta un 30 %, con el consiguiente ahorro". Además, "disfrutarán de un descuento del 5 % en el término de energía desde el momento de su adhesión".

Más de 200 hogares

La comunidad solar de Tarancón cuenta con 267 paneles solares instalados en la cubierta de la empresa Juan Francisco Alcázar S.L., con una potencia total de 120 kWp. Esta instalación permitirá generar una energía anual de 172 MWh, evitando la emisión de cerca de 34 toneladas de CO₂ cada año, "lo que equivale a la absorción de CO₂ de 1.717 árboles", según la compañía.

Los vecinos que se adhieran podrán beneficiarse del autoconsumo solar "sin necesidad de realizar ningún tipo de inversión, ni instalación y sin estar sujeto a permanencia", ha detallado Iberdrola, que subraya que el único requisito es que la vivienda o negocio esté a menos de dos kilómetros de distancia y sea cliente de la compañía.

La energética ha destacado que el proyecto "democratiza el acceso a la energía sostenible y de cercanía", facilitando que cualquier hogar o pequeño negocio de la zona pueda aprovechar los beneficios del autoconsumo sin disponer de tejado propio.

Rafael Gajate García, jefe de Producto de Comunidades Solares y Autoconsumo Colectivo de Iberdrola.

Iberdrola ha explicado que esta iniciativa "responde al compromiso de la compañía con la transición energética y con la generación de energía limpia desde el ámbito local". A través de esta comunidad solar pionera, "más de 200 familias y pequeños negocios podrán ahorrar en sus facturas gracias a la energía producida por la instalación, mientras la empresa taranconera que alberga las placas reducirá su propio consumo eléctrico".

Cómo apuntarse

La compañía ha recordado que los interesados en suscribirse pueden hacerlo "a través del punto de atención más cercano, de forma online a través de la web Comunidades Solares de Iberdrola o llamando al teléfono gratuito 900 92 33 33".

Iberdrola, en una nota de prensa, ha recordado que lidera el mercado de autoconsumo colectivo en España, donde promueve soluciones que facilitan el acceso a la energía verde en comunidades de vecinos, empresas o edificios en altura.

Según la compañía, "más de dos tercios de la población vive en edificios en altura, por lo que estas fórmulas colectivas son clave para avanzar hacia un modelo energético más sostenible y accesible para todos".