UGT denuncia a una empresa por acumular miles de toneladas de neumáticos: "Supone un grave riesgo"

UGT ha denunciado la acumulación de miles de toneladas de neumáticos y residuos en las instalaciones de la empresa Life for Tyres de Puertollano (Ciudad Real). Un hecho que constituye "un grave riesgo medioambiental y de seguridad".

Según el sindicato, la empresa que se presenta como "referente de economía circular" mantiene desde hace más de dos años neumáticos fuera de uso que "superan ampliamente los límites legales" de la autorización ambiental integrada y de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados.

Una situación a la que se añaden "decenas de toneladas de residuos peligrosos procedentes de pruebas de pirólisis, que han sobrepasado el plazo máximo de almacenamiento permitido y se encuentran en condiciones inadecuadas para su contención, lo que incrementa el riesgo de dispersión y de impacto ambiental".

Cortes de electricidad

Por otro lado, UGT ha denunciado que en los últimos años las instalaciones han sufrido cortes prolongados de electricidad por impagos, "lo que comprometería el sistema contra incendios en caso de emergencia".

"Tras el expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) aplicado por la empresa, en el recinto solo permanece un portero y personal de oficina, mientras que la centralita de detección de incendios está situada en un área sin supervisión técnica", ha expresado.

Por último, ha recordado que el incendio del cementerio ilegal de Seseña (Toledo) en 2016 se convirtió en una de las mayores catástrofes medioambientales registradas en España. "Es necesario actuar de inmediato para no vivir un nuevo Seseña", ha sentenciado el sindicato.