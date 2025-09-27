Iberdrola informa en sus redes sociales sobre las obras de repotenciación en sus parques eólicos de Albacete

Iberdrola ha informado a través de sus redes sociales del avance en la repotenciación de sus parques eólicos en la provincia de Albacete, una de las actuaciones más relevantes de la compañía en el ámbito de las energías renovables en Castilla-La Mancha.

La actuación afecta principalmente a los parques Molar del Molinar (Peñas de San Pedro) e Isabela (Casas de Lázaro), donde la empresa cuenta con los permisos ambientales necesarios para llevar a cabo la sustitución de los equipos.

El proyecto contempla el reemplazo de 139 aerogeneradores antiguos por 22 nuevos de última generación, más potentes y eficientes, lo que permitirá incrementar la producción renovable y reducir el impacto visual y paisajístico.

En el caso del parque Molar del Molinar, se pasará de 75 turbinas de 660 kW a 11 aerogeneradores de 4,5 MW, mientras que en Isabela se sustituirán 64 aerogeneradores por otros 11 de la misma capacidad.

Además, Iberdrola ha adjudicado a la empresa EnergyLoop la gestión de los materiales derivados de esta renovación, incluyendo el reciclaje de las palas y otros componentes retirados durante el proceso.

Con esta actuación, Iberdrola refuerza su apuesta por la modernización de sus instalaciones renovables, contribuyendo a la transición energética, la descarbonización y el desarrollo económico en la provincia de Albacete y Castilla-La Mancha.