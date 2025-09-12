Castilla-La Mancha creó 3.378 nuevas empresas en 2024, con un incremento superior al de la media nacional

Castilla-La Mancha cerró el año 2024 con la constitución de 3.378 nuevas sociedades mercantiles, lo que supone 330 más que en 2023 y un crecimiento del 10,8 % interanual.

La región se sitúa así por encima de la media nacional, donde el aumento fue del 9,2 %, según los datos de creación de empresas publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el conjunto de España se constituyeron 118.166 sociedades frente a las 108.182 del año anterior, lo que confirma una tendencia de dinamismo empresarial que también se ha reflejado en la comunidad castellanomanchega.

Por provincias, Toledo encabeza el aumento con 162 sociedades más que en 2023, hasta alcanzar las 1.298 nuevas constituciones. Le sigue Albacete, con 68 más, situándose en un total de 649. La misma cifra de incremento registró Ciudad Real, que alcanzó las 2.145 sociedades, aunque su crecimiento porcentual fue menor.

Cuenca sumó 49 sociedades más que en el ejercicio anterior, con un total de 322, mientras que Guadalajara fue la única provincia con balance negativo, al perder 17 sociedades respecto a 2023, con un total de 577.

El informe refleja, además, que en Castilla-La Mancha la Sociedad Limitada (S.L.) sigue siendo la fórmula jurídica mayoritaria, con 3.373 constituciones frente a tan solo cinco de tipo Sociedad Anónima (S.A.). Esta tendencia es similar a la del resto de España.

En cuanto al capital suscrito, la región acumuló en 2024 un total de 86,4 millones de euros, lo que supone una caída del 9,5 % respecto a 2023. Mientras, el capital desembolsado descendió de 95,1 a 85,8 millones.

Mes de julio

En cuanto a los datos de julio, Castilla-La Mancha ha experimentado un incremento del 18,3 % en cuanto a creación de empresas, constituyéndose un total de 329 sociedades mercantiles.

Se trata del segundo mejor dato de constitución de empresas en un mes de julio en la región de la serie histórica. Un ascenso que consolida la creación de sociedades en la comunidad, con cuatro meses consecutivos de crecimiento interanual.

Para la constitución de las 329 empresas se suscribieron algo más de 21,94 millones de euros, lo que supone un 266,97 % más que en el mismo mes de hace un año.

Por contrario, desaparecieron un total de 38, de las que 25 lo hicieron voluntariamente, ocho por fusión con otras sociedades y cinco por causas desconocidas.