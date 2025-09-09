Page anuncia la tramitación de Proyecto de Singular Interés (PSI) para la acería verde de Hydnum Steel en Puertollano

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado que la Junta va a comenzar con los trámites de la declaración de Singular Interés (PSI) de la iniciativa de acería verde que la empresa Hydnum Steel va a desarrollar en Puertollano (Ciudad Real), el "proyecto de mayor envergadura industrial de la comunidad".

Así lo ha expresado el líder regional durante la presentación de los resultados del Plan de Participación Ciudadana (PPC) que la empresa ha llevado a cabo en el Museo 'Cristina García Rodero' de la ciudad, reiterando su compromiso con el desarrollo de "una industria estratégica para Castilla-La Mancha".

La declaración de Singular Interés se trata de un paso más en el proyecto de acería verde, después de que el pasado año se tramitara por primera vez de forma conjunta la declaración de Prioritario y de Interés Regional.

Page ha destacado que no solo se habla de energía limpia, sino también de "administración limpia", ya que la planta está diseñada para convertirse en un referente de la descarbonización industrial en el sur de Europa y se alimentará de un combinado de energías renovables entre las que está el hidrógeno verde.

"Esta tierra no pide nada a los empresarios salvo que sus empleados sean de aquí. Este Gobierno cumple con las normas y es estricto en los procedimientos. Castilla-La Mancha es una tierra muy predispuesta y Puertollano cuenta con una sociedad muy preparada para trabajar en el sector industrial y energético", ha asegurado Page.

Asimismo, ha afirmado que la pobreza "no se arregla liándose a palos con quien genera riqueza" y ha destacado que su Gobierno "sabe gestionar lo público, con un ambiente de estabilidad y previsibilidad para la inversión".

Por último, ha agradecido a la empresa la apuesta por la comunidad y ha anunciado que la CEO de Hydnum Steel, Eva Maneiro Díaz, será reconocida de forma institucional el día de Castilla-La Mancha, posiblemente como hija adoptiva.

Tercera revolución industrial

Por su parte, Maneiro ha elogiado el papel de los vecinos y las propuestas que han aportado como "mejor alimento" para el proyecto, dentro de su postura de "escucha activa". Para la CEO Puertollano es "el escenario de una tercera revolución industrial merced a un proyecto pionero en Europa con sentimiento de arraigo".

Asimismo, ha previsto que las dos próximas acciones de la empresa en la ciudad serán la creación de la sede de la empresa SBAYT especializada en soluciones avanzadas en el entorno nativo digital y de la inteligencia artificial y la creación de las becas de excelencia 'Agustín Escobar', para ayudar a los jóvenes de Puertollano en los estudios de referencia dentro del ámbito de la sostenibilidad.

La directora de Responsabilidad Social de Hydnum Steel, Ana Fernández, ha sido la encargada de presentar los resultados del Plan de Participación Ciudadana, que ha registrado 121 respuestas con una nota media de un 4,8 sobre 5 al proyecto.

De su lado, la consejera de Economía de Empresas, Patricia Franco, ha destacado el papel de Hydnum Steel en el objetivo de autonomía estratégica de la región. Y ha puesto en valor el compromiso de la Junta para conseguir las ayudas de 60 millones de euros del PERTE industrial.

Por último, el alcalde de Puertollano, Miguel Ángel Ruiz, ha agradecido al Gobierno de Castilla-La Mancha y a la empresa su apuesta por la ciudad para desarrollar este proyecto. "Generará empleo estable y de calidad, erigiéndose en una siderurgia sostenible que generará oportunidades, innovación y esperanza", ha sentenciado.