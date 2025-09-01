El centro comercial Los Alfares de Talavera de la Reina sortea hasta 1.000 euros en tarjetas regalo: cómo participar

El centro comercial Los Alfares de Talavera de la Reina sortea hasta 1.000 euros en tarjetas regalo para hacer más liviana la vuelta al cole. Una promoción a la que se puede optar a través de página web y que estará disponible hasta el 15 de septiembre.

Para participar hay que rellenar un formulario, que se encuentra en la pestaña 'Eventos' y participar en un divertido juego.

Habrá un total de cinco ganadores, por lo que las tarjetas regalo serán de 200 euros cada una.

Cartel del sorteo.

Kit escolar

Por otro lado, Los Alfares ha puesto en marcha una zona de juegos para los más pequeños, que les hará vivir una experiencia interactiva y completa.

Los niños y niñas tendrán la oportunidad de jugar de manera libre y gratuita, habilitando un formulario de registro que deberá ser completado por los padres y regalando un kit escolar.

Estará disponible de lunes a jueves de 18 a 20 horas. Los viernes y sábados estará de 11.30 a 13.30 horas y de 18 a 20 horas. Además, la zona infantil contará con talleres los días 5 y 6 de septiembre, de 18.30 a 20.30 horas de forma totalmente gratuita.