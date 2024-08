El dato que demuestra que la fusión de CCM con Liberbank y después con Unicaja no ha sido plena

Trabajadores procedentes de Caja Catilla-La Mancha (CCM), Caja Cantabria, Caja Extremadura, y Cajastur, cerca de 2.500 en toda España, planean demandar a Unicaja Banco ante la Audiencia Nacional por una diferencia salarial con respecto al resto de empleados.

Así lo ha confirmado Pilar Martínez, secretaria general de la sección sindical CSIF en la entidad financiera con sede en Málaga, que ha asegurado que el banco "no quiere la igualdad", porque desembolsa "tres pagas y media menos al año" a los empleados que proceden de Liberbank. Sin embargo, fuentes de Unicaja consultadas por Economía Digital aseguran, por el contrario, que esta conclusión "realmente no puede afirmarse", porque la retribución que perciben no es, "con carácter general, inferior" a la de los demás.

La principal demanda del sindicato CSIF es una homologación salarial, de forma que los trabajadores que no fueron contratados originariamente por Unicaja pasen a actualizar sus contratos según las condiciones actuales del resto de la plantilla. El acuerdo que se alcanzó con los sindicatos mayoritarios a finales de 2023 fue firmado, según el sindicato, "de forma fraudulenta".

Dicho pacto recogía que, aunque la homologación se estimara en unos 12 millones de euros, Unicaja invertiría 8 millones en hacer un pago de 1.000 euros anuales a todos sus empleados. Este desembolso incluye tanto a la plantilla procedente de Liberbank como a la que ya había sido contratada por la entidad financiera en un primer momento. La resolución no contaba con el apoyo de CSIF, pero sí el de los sindicatos CCOO, UGT, Cesica, SumaT y el cántabro Apecasyc, que conforman el 92% de la representación legal de los trabajadores en Unicaja.

Cerca de 300 millones de beneficio

Unicaja cerró el primer semestre de 2024 con un beneficio neto atribuido de 294 millones de euros, lo que equivale a un incremento del 98,6% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Asimismo, el banco andaluz registró unos ingresos por comisiones netas de 256 millones, un 5% menos. Unicaja ha detallado que esta cifra ha estado afectada por sus planes promocionales de reducir comisiones a clientes minoristas en función de su vinculación con la entidad. Los gastos de personal en el semestre se elevaron un 10,6%, hasta 270 millones de euros, al tiempo que el resto de costes de administración se redujo un 3,4%, situándose en 135 millones.