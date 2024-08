Denuncian que la mayor contrata de Repsol en Puertollano deja de pagar y "amenaza" a sus trabajadores

El grupo industrial Navec, proveedor de servicios grandes empresas energéticas, químicas, de construcción y alimentarias, y que hoy por hoy es la mayor contrata del grupo Repsol y con un centro de trabajo con 130 personas empleadas en el complejo petroquímico de Puertollano, ha dejado de pagar los salarios a sus trabajadores, a quienes, además, obliga a realizar horas extras que tampoco les abona mandándoles "cartas amenazantes".

Así lo ha denunciado Comisiones Obreras (CCOO), quien ha informado que la empresa anunció hace alrededor de dos meses que había solicitado preconcurso en los juzgados de Tarragona, donde tiene su sede central. Mientras se producía la decisión judicial, "se retrasó unos días en pagar la nómina el mes pasado, pero este mes de agosto ya ha indicado que no va a poder pagarlas y que no sabe cuándo saldará la deuda, o si la saldará o no", agrega el sindicato.

"Esto lleva a una situación delicada: los trabajadores están trabajando, pero no cobran, ni tampoco saben si cobrarán. Y una situación muy preocupante para CCOO y para el comité de empresa, porque además la empresa está intimidando a los trabajadores a través de cartas en las que les ordena bajo amenazas realizar ‘retenes’. Si ya es complicado ir a trabajar sin cobrar, encima la empresa les exige hacer horas extras", ha denunciado Víctor Arias, responsable sectorial de CCOO-Industria Ciudad Real.

Además, ha especificado que "el servicio de retén que se presta en la delegación de Puertollano no está regulado de manera alguna ni por convenio colectivo ni por legislación alguna" por lo que "su realización siempre ha sido de carácter voluntario y a cambio de una contraprestación económica". "En cambio, ustedes nos ordenan que sigamos trabajando y realizando horas extras a pesar de que nos comunican que no saben cuándo recibiremos el salario", ha respondido el comité de empresa a la dirección de Navec tras la emisión de lo que CCOO considera "misivas amenazantes" a la plantilla.

Ante esta situación, el comité de empresa integrado por cuatro miembros de CCOO, tres de USO y dos de UGT ha advertido que realizarán "tantas movilizaciones como estimemos oportunas, incluso llegando a la huelga, actuando siempre en defensa de la estabilidad de nuestras familias".

Temen no cobrar nunca las horas extra

Sobre las pretensiones de la empresa de hacer 'retenes', Víctor Arias ha abundado que se trata de "servicios voluntarios y con una retribución negociada, como marca el convenio". Así se lo ha hecho saber el sindicato al comité y a los trabajadores en las reuniones donde también han explicado a la plantilla que "si Navec se declarase finalmente insolvente, y tuviese que pagar las deudas salariales el FOGASA, pagaría un máximo de 120 días y las horas extras no serían abonadas".