Start Up English alcanza su octava edición con más de 862 jóvenes participantes

Presentación de Start Up English.

La viceconsejera de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno de Castilla-La Mancha, María del Mar Torrecilla, y la directora general de la Fundación Globalcaja HXXII, Carla Avilés, acompañadas por el director comercial de Hatton Events, Alberto de Diego, han presentado este lunes la nueva edición de Start Up English, el programa de inmersión lingüística, entrenamiento en habilidades emprendedoras y digitales en Irlanda para niños y jóvenes que, con el lema First financial, incluye este año como novedad formación financiera básica y lúdica para el alumnado.

En total, son ya 862 los niños y jóvenes que han participado en esta aventura, diseñada para que aprendan y se diviertan durante sus vacaciones de verano y que cuenta con el apoyo de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Castilla-La Mancha.

En esta ocasión, los menores tendrán como destino las localidades de Navan, Waterford y Dungarvan, donde permanecerán alojados durante tres semanas en familias nativas cuidadosamente seleccionadas, con gran experiencia y excelentes referencias, en régimen de pensión completa, y desarrollan las distintas actividades en centros formativos de los municipios, con excelentes instalaciones tanto interiores como exteriores y deportivas. Para ampliar las posibilidades de participación se ofertan dos turnos en distintas fechas, uno del 26 de junio a 17 de julio y otro del 17 de julio al 7 de agosto.

Iniciativas para "mejorar la sociedad"

La viceconsejera ha explicado que la Consejería pretende "fomentar iniciativas que contribuyan a la mejora de la sociedad y el enriquecimiento formativo y cultural de sus ciudadanos" y ha puesto como ejemplo Start Up English, un programa para "formar en el aprendizaje del idioma inglés fomentando actividades como la creatividad, comunicación, imaginación, autoconocimiento y trabajo en equipo". Para Torrecilla, se trata de "llevar a cabo políticas rigurosas, modernas y comprometidas con nuestros jóvenes que promueven la enseñanza y la internacionalización".

Entre las que lleva a cabo el Gobierno regional, ha destacado el nuevo decreto de enseñanza de lenguas extranjeras, que saldrá a consulta pública en los próximos días, y diferentes iniciativas que apoyan el plurilingüismo, como las estancias en el centro rural de Cuenca, el Erasmus+, los consorcios para que alumnos y alumnas de FP hagan prácticas en el extranjero, o las pruebas de B1 en inglés, francés, alemán e italiano para alumnos, entre otras.

Sobre el programa

Por su parte, Carla Avilés ha explicado que el programa Start Up English nació con dos objetivos principales: seguir formando a alumnos en una segunda lengua y empezar a trabajar con ellos la iniciativa emprendedora.

"Llevamos 10 años midiendo la actividad emprendedora a través del Informe GEM que presentamos el viernes", ha asegurado, indicando que en el programa de inmersión lingüística en Irlanda "trabajamos estos conceptos en su tiempo libre, les sacamos de su zona de confort durante 3 semanas para avanzar en la lengua inglesa y un programa de promoción de la iniciativa emprendedora".

Además, ha informado de que "este año, por primera vez, damos educación financiera en este contexto, pretendemos que empiecen a trabajar otros conceptos nuevos que utilizarán en la vida profesional de forma muy lúdica gracias a metodologías muy dinámicas".

Asimismo, ha agradecido su implicación desde la primera edición a la Consejería de Educación y ha explicado que también colaboran en la iniciativa Hatton Events y H4 Languages & Fun, además de Lenovo, que aporta las tablets con las que se premia a los equipos que mejor trabajo desempeñen así como los ordenadores con los que trabajan en Irlanda; Campofrío, que organiza la fiesta de España en Irlanda enviando productos para que puedan disfrutarlos allí; y ASISA "que nos cubre con el mejor seguro médico”"

"Para que ningún interesados se quede fuera, desde Globalcaja hacemos un esfuerzo enorme para que el programa llegue a todas las casas: por una parte becando cada plaza con 800 euros y, por otra, ofreciendo financiación en condiciones muy ventajosas. Se trate de un programa lleno de herramientas digitales, con metodologías muy actuales, que pretenden trabajan habilidades que no están habitualmente en la formación reglada", ha zanjado.