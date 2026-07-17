La hostelería, el comercio y la logística impulsarán la creación de 33.000 empleos este verano en Castilla-La Mancha

La campaña de verano generará 33.230 nuevos contratos en Castilla-La Mancha, lo que representa un crecimiento del 12,2 % respecto al mismo periodo de 2025, según según las previsiones difundidas por Randstad.

El impulso al empleo durante la temporada estival se concreta en el refuerzo de las plantillas que acometen muchas empresas —especialmente las que se dedican al sector servicios— para responder al aumento del consumo y la movilidad propia de estas fechas.

Por provincias, Toledo encabezará la contratación con 11.975 relaciones laborales más. A continuación se situarán Guadalajara, con 7.020 contratos; Ciudad Real, con 5.880; Albacete, con 5.525, y Cuenca, con 2.830.

Todas las provincias de Castilla-La Mancha registrarán una evolución positiva frente al verano del año anterior. En términos relativos, el mayor aumento se producirá en Cuenca (18,4 %) y el más magro en Toledo (8,1 %).

Aunque el informe de Randstad no ofrece datos desagregados por regiones, sitúa a la hostelería y la restauración como los ámbitos con mayor capacidad de creación de puestos de trabajo en esta campaña.

Asimismo, la proyección de la multinacional de recursos humanos prevé un comportamiento alcista para el empleo en negocios vinculados al ocio, el comercio y la logística, labores en las que la actividad tiende a intensificarse durante los meses de calor.

Camareros, repartidores y con experiencia previa

Entre los perfiles más demandados por las empresas figuran camareros, cocineros, dependientes, mozos de almacén, repartidores o recepcionistas.

El informe especifica que las empresas valoran especialmente a profesionales con disponibilidad inmediata, capacidad de adaptación y, preferiblemente, experiencia previa en el puesto.

En el conjunto de España, la campaña de verano generará algo más de 790.000 contrataciones, un 12,2 % más que en 2025 —el mismo porcentaje que en Castilla-La Mancha—.

Las expectativas favorables para el tercer trimestre del año confirman la fortaleza de un periodo siempre positivo para el mercado laboral en todo el país, especialmente en actividades ligadas al turismo y al consumo estacional.