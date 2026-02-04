Fundación Soliss y CECAP impulsan una nueva edición de FUTUREMPLEO para "reforzar el empleo inclusivo en Toledo"
El programa de formación profesional dual alcanzará en 2026 a 150 personas con discapacidad intelectual.
Fundación Soliss y el Grupo de Entidades Sociales CECAP, a través de su herramienta organizacional Fundación CIEES, han renovado su acuerdo de colaboración para poner en marcha una nueva edición de FUTUREMPLEO. Se trata de un programa de formación profesional bajo metodología dual dirigido a personas con discapacidad intelectual y con especiales dificultades de acceso al mercado laboral.
Este impulso tiene el objetivo de reforzar una alianza iniciada en 2017 que ha permitido consolidar FUTUREMPLEO como el proyecto de formación profesional de referencia a nivel nacional para personas con discapacidad intelectual y/o psíquica. Y que da respuesta a la necesidad histórica de "acceder a itinerarios formativos ajustados, útiles y conectados con el tejido empresarial".
Desde su puesta en marcha se han beneficiado de los programas cientos de jóvenes, "desarrollando competencias técnicas y personales vinculadas al mundo de los oficios y aumentando significativamente sus oportunidades de inserción laboral".
Asimismo, el programa ha permitido que los participantes puedan elegir su propio itinerario profesional, formándose en ámbitos alineados con sus intereses y capacidades.
Nueve acciones formativas
La nueva edición de FUTUREMPLEO contempla nueve acciones formativas vinculadas a tres sectores productivos con alta demanda de empleo en la provincia de Toledo: hostelería y turismo, comercio y marketing y administración y gestión.
Fundación Soliss actúa como entidad patrona y promotora del programa, cofinanciando itinerarios formativos como 'Operaciones básicas de pisos en alojamientos' y 'Auxiliar de catering'.
Unas acciones que se desarrollan bajo una metodología dual, combinando formación teórica y práctica en entornos laborales reales.
El programa cuenta con la colaboración activa de empresas del sector, entre ellas Hotel Eugenia de Montijo, Hotel Adolfo, Hotel Zentral, Hotel Sol, Hotel Trípoli, Hotel Toledo y Hotel Los Cigarrales y Catering Mediterránea.
150 participantes
De cara a este nuevo año 2026, está previsto que 150 alumnos y alumnas participen en FUTUREMPLEO, consolidando este programa como "una herramienta clave para la inclusión social y laboral de personas con discapacidad intelectual en la provincia".
"FUTUREMPLEO demuestra que, cuando existe una colaboración sólida entre entidades sociales y empresas, es posible generar oportunidades reales de formación y empleo para personas con discapacidad, contribuyendo a una sociedad más justa e inclusiva", ha expresado César Duro, director de Fundación Soliss.
Por su parte, el presidente del Grupo de Entidades Sociales CECAP, Andrés Martínez, ha expresado que el programa "representa un modelo eficaz de inclusión laboral basado en formación ajustada, apoyos individualizados y una conexión directa con el mercado de trabajo, situando a las personas con discapacidad como protagonistas de su propio proyecto vital y profesional".