CCOO y el Instituto de la Mujer impulsan la perspectiva de género en la negociación de convenios en Castilla-La Mancha

El sindicato CCOO ha elaborado junto al Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha una guía para buscar la igualdad en la negociación colectiva y abordar aspectos como la brecha salarial, la conciliación o el acoso sexual y por razón de sexo.

Para la puesta en marcha de la guía, el sindicato ha analizado los más de 80 convenios sectoriales de Castilla-La Mancha y ha concluido que una parte de los convenios se sitúa "en una fase de cumplimiento formal más que de cambio efectivo". No obstante, en otros casos sí se han incorporado "medidas avanzadas".

"Las mujeres se enfrentan a riesgos psicosociales específicos, como una mayor carga emocional asociada a trabajos de cuidados. Tienen mayor incidencia de problemas musculares derivados de tareas feminizadas, como en limpieza u hostelería. Y sufren una infravaloración de categorías profesionales segregadas por sexos, además de estar más expuestas a violencias estructurales", ha expresado la secretaria de Mujeres, Igualdad y Juventud del sindicato, Ana Villaseñor.

Asimismo, ha asegurado que en los sectores más feminizados los protocolos contra el acoso y las medidas preventivas están más desarrollados. Y el 80 % de los convenios analizados solo contempla la perspectiva de género en salud laboral en el caso de maternidad y lactancia.

"El reto no solo consiste en detectar carencias, sino en utilizar mejores prácticas de las existentes para elevar el nivel de protección en los convenios, a fin de que la igualdad tenga impacto real en las condiciones de trabajo", ha expresado.

Por ello, el sindicato trasladará el estudio a los 26 convenios colectivos que se tienen que negociar en 2026 en Castilla-La Mancha, para impulsar una negociación "que no deje a nadie atrás".

Brecha laboral

Por su parte, la directora del Instituto de la Mujer, Teresa López, ha destacado que en la última década se ha reducido la brecha salarial en cinco puntos y se ha logrado incorporar a 10.000 mujeres al mercado laboral.

"Es momento de avanzar y corregir desequilibrios. La elaboración de estos estudios pone sobre la mesa la importancia de no olvidar a las mujeres. Nosotras somos parte del sector económico y de las negociaciones colectivas", ha expresado.

Por último, ha destacado que la Junta "sigue impulsando estudios de género que se traducen en herramientas para avanzar en igualdad e impulsa un nuevo marco de relaciones laborales que ayuda a seguir cerrando brechas y eliminando todo tipo de violencias machistas".