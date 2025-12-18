La Justicia anula el proceso selectivo del puesto de director del Museo Paleontológico de Castilla-La Mancha

CCOO ha informado de una sentencia por la cual la Justicia anula el proceso selectivo de la Fundación Impulsa del puesto de director del Museo Paleontológico de Cuenca y el Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha, al "no ajustarse a los requisitos que establece la ley para el acceso a la función pública".

Según la coordinadora de personal funcionario del sindicato, la sentencia ha sido dictada por el Juzgado de lo Social y determina que la fundación se financia de fondos públicos, está integrada en el sector público de la Junta y para cubrir un puesto se debe atender a los principios y requisitos de la contratación pública.

"La sentencia reconoce que se saltaron el requisito de la publicidad, puesto que la convocatoria debería haberse publicado en el diario o boletín oficial correspondiente. Quizá este es el motivo por el que solo se presentaron dos aspirantes", ha lamentado.

Por su parte, el responsable del sector Administración Autonómica, Juan Bautista González Palomino, ha afirmado que la sentencia viene a constatar que este tipo de organismos, que pertenecen al sector público, "actúan como si fueran una agencia de colocación haciendo perfiles a medida para contratar a personas afines".

"Se han saltado el principio de igualdad, mérito y capacidad que establece la ley para el acceso a la función pública. No se entiende que con la cantidad de titulaciones que son necesarias y adecuadas para trabajar en un Museo se haga una convocatoria restringida a una sola titulación", ha criticado.

"Vigilantes"

Por ello, González ha afirmado que desde CCOO estarán "vigilantes" con este tipo de cuestiones porque "velar por el cumplimiento de la ley en la administración pública y garantizar la transparencia también está ligado a la defensa de unos servicios públicos de calidad".

Además, ha cargado contra "la falta de interés y cuidado" de la Junta en lo que se refiere a la cultura en general y a los museos en particular.

"En las plantillas existe una falta de personal especializado que pueda llevar a cabo las funciones propias de un museo. Es incomprensible que una de las funciones sea la conservación del patrimonio y que no haya conservadores o conservadoras", ha sentenciado.