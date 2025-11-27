Aprobada la Oferta de Empleo Público de la Junta de Castilla-La Mancha para 2025: contará con 3.804 plazas

El Gobierno de Castilla-La Mancha y los sindicatos mayoritarios de la Función Pública han aprobado la Oferta de Empleo Público (OPE) para 2025 del personal funcionario y laboral de la administración general, del personal docente no universitario de la Junta y del personal estatutario del Sescam.

Una OPE que contará con 3.804 plazas y que ha salido adelante con la mayoría de los votos favorables de los sindicatos con representación en la Mesa General de Negociación del personal empleado público presidida por el director general de Función Pública, José Narváez. Además, ha contado con la presencia de los directores generales de Recursos Humanos de Educación y del Sescam, José Manuel Almeida e Íñigo Cortázar.

De esta forma, habrá 1.303 plazas en administración general para el turno libre, discapacidad y promoción interna, de las cuales 827 son para el personal funcionario y 476 para personal laboral.

910 serán plazas en educación, de las que 867 son por turno libre y discapacidad y 43 de promoción interna

Y 1.591 serán del Sescam, de las que 1.429 son por turno libre y discapacidad y 162 de promoción interna.

Asimismo, se reserva un cupo del 7 % de las plazas ofertadas para personas con discapacidad, de las que el 2 % son para discapacidad intelectual y el 5 % para otro tipo de discapacidad.

Aprobación final

Ahora, la Oferta de Empleo Público se elevará ahora al Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, para su aprobación por parte del Ejecutivo autonómico.

Según los datos aportados por el Gobierno de Castilla-La Mancha, desde el año 2015 se han aprobado más de 30.000 plazas de empleo público en la comunidad.