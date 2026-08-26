Castilla-La Mancha abonará 10,7 millones de la PAC a más de 82.000 agricultores y ganaderos desde septiembre

Castilla-La Mancha abonará a partir del próximo 4 de septiembre otros 10,7 millones de euros de las ayudas de la PAC de la campaña 2025, que llegarán a más de 82.000 agricultores y ganaderos de la región. Con este nuevo pago, el importe total abonado en esta campaña superará los 666 millones de euros.

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha anunciado estas cifras durante su participación este miércoles en el XL Día del Viticultor, organizado por ASAJA Ciudad Real en Tomelloso.

Los 10,7 millones corresponden a las líneas de ayuda básica a la sostenibilidad de la campaña 2025, así como a los pagos redistributivos y las ayudas destinadas a jóvenes agricultores.

Martínez Lizán también ha destacado los pagos realizados en las últimas semanas para la reestructuración del viñedo, que ascienden a 2,3 millones de euros.

25,4 millones para la reestructuración del viñedo

Con esta cantidad, el Gobierno regional ha abonado ya 25,4 millones de euros al sector vitícola durante la actual campaña, lo que supone la ejecución del 88 % del presupuesto asignado a Castilla-La Mancha para este ejercicio.

A estos datos se suman los correspondientes a la convocatoria VINATÏ, que ha permitido aprobar 49 nuevos proyectos con 12,8 millones de euros en ayudas para acometer una inversión total de 38,3 millones.

"Esto son cifras, pero manifiestan el compromiso con el sector vitivinícola", ha afirmado el consejero, que ha defendido la necesidad de mantener una apuesta conjunta por esta actividad.

Más de 40 alegaciones sobre los planes de cuenca

El agua ha sido otro de los asuntos abordados por Martínez Lizán durante su intervención. El consejero ha asegurado que Castilla-La Mancha ha presentado más de 40 alegaciones a los actuales procesos de planificación hidrológica de los planes de cuenca.

En concreto, se ha referido al esquema de temas importantes de la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Según ha explicado, estas alegaciones pretenden trasladar las cuestiones que, a juicio del Ejecutivo autonómico, deben modificarse en la planificación.

"Nos preocupa tanto que desde el Gobierno regional hemos presentado más de 40 alegaciones a los planes de cuenca", ha señalado. Martínez Lizán ha defendido que estas actuaciones demuestran que el Ejecutivo "no está quieto", sino que está trabajando para defender sus intereses en materia de agua.

El consejero también ha recordado que Castilla-La Mancha ha reclamado la aplicación de una moratoria en la Directiva Marco del Agua y ha pedido unidad para afrontar esta cuestión.

"Si vamos todos juntos y estamos todos unidos en la lucha de los intereses de la gente de nuestra región, tendremos más garantías de éxito", ha afirmado, antes de advertir de que "es mucho lo que nos jugamos".

Homenaje al sector vitivinícola

Martínez Lizán ha participado en el XL Día del Viticultor, una cita organizada anualmente por ASAJA Ciudad Real para reconocer la labor de los profesionales del sector.

El consejero ha puesto en valor el trabajo de los miles de viticultores que, generación tras generación, han contribuido al prestigio y liderazgo de los vinos de Castilla-La Mancha.

También ha destacado el papel de Tomelloso como municipio vinculado históricamente al sector vitivinícola y ha señalado que la celebración supone un reconocimiento a una actividad que ha contribuido a configurar el paisaje, la economía y la identidad de la región.

Durante el acto se han entregado reconocimientos al Café Bar Avenida, Globalcaja, Rocío Torres, periodista de ASAJA, Pablo González Mezcua, como Socio de Honor, y Jorge Jaramillo, distinguido con el premio Venencia Ciudad de Tomelloso por su labor periodística y divulgativa sobre el campo.

El acto ha contado también con una conferencia de Josep Puxeu, exdirector general de Política Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y actual representante de la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB) y miembro del Consejo Económico y Social Europeo.