El PP acusa a Page: "Hay tres veces más dinero para que los linces no crucen la carretera que para la plaga del conejo"

El diputado del PP en las Cortes de Castilla-La Mancha Santiago Lucas-Torres ha denunciado que el Gobierno de Emiliano García-Page ha supuesto 11 años de "promesas incumplidas para el campo", con una gestión que ha provocado "menos agua, más burocracia, más dificultades para agricultores y ganaderos y menos oportunidades para los jóvenes que quieren vivir del sector primario".

Lucas-Torres ha asegurado que muchos de los problemas que atraviesa hoy el campo castellanomanchego "no son consecuencia de factores externos, sino de la falta de gestión y de decisiones por parte del Gobierno regional", y ha lamentado que el Ejecutivo de Page continúe anunciando soluciones que nunca terminan de materializarse.

Uno de los asuntos que más preocupa al PP es la proliferación de plagas cinegéticas, especialmente la del conejo, que ya afecta a cerca del 40 % de la superficie agrícola de la región. El dirigente del PP ha advertido de que miles de agricultores están viendo cómo sus cosechas se pierden sin recibir una respuesta eficaz por parte de la Junta.

Por ello, ha reclamado la declaración oficial de la plaga, la ampliación y flexibilización de las medidas de control y la puesta en marcha de indemnizaciones para compensar las pérdidas económicas que sufren los agricultores.

"Es vergonzoso que haya tres veces más dinero para que los linces no crucen la carretera que inversión para la lucha contra esta plaga en toda la región", ha afeado.

Lucas-Torres ha criticado que mientras otras comunidades autónomas han destinado importantes recursos para afrontar esta situación, Castilla-La Mancha sigue ofreciendo "medidas insuficientes y mucha propaganda", recordando además que incluso las diputaciones provinciales han destinado más recursos que la propia Junta para combatir esta problemática.

El diputado regional del PP ha denunciado el incremento constante de la burocracia que soportan agricultores y ganaderos, afirmando que Castilla-La Mancha "es hoy una de las comunidades donde más trámites administrativos dificultan el trabajo diario del sector".

Así, ha defendido la necesidad de preservar íntegramente el presupuesto de la Política Agraria Común (PAC), garantizar que los fondos lleguen realmente a quienes trabajan la tierra, reforzar el segundo pilar destinado al desarrollo rural y eliminar cargas administrativas innecesarias que lastran la competitividad del campo castellanomanchego.

"Castilla-La Mancha, desde que Page es presidente, tiene menos agua y peor futuro", se ha quejado.

Amenaza a "miles de explotaciones"

En materia de agua, el parlamentario del PP ha lamentado que Castilla-La Mancha disponga hoy de "menos recursos hídricos que hace 11 años" y ha advertido de las consecuencias que puede tener la aplicación de la Directiva Marco del Agua si no se adoptan medidas urgentes.

Según ha señalado, las restricciones previstas para distintas cuencas hidrográficas amenazan la viabilidad de miles de explotaciones agrarias, especialmente en zonas como el Alto Guadiana, el Júcar, el Segura o el Campo de Montiel, donde continúan pendientes infraestructuras comprometidas desde hace años.

Por ello, ha reclamado el cumplimiento del Pacto Regional por el Agua, la modernización de regadíos, la reutilización de aguas depuradas, nuevas infraestructuras hidráulicas y un Plan Nacional del Agua que garantice el futuro del sector agrícola en igualdad de condiciones con el resto del país.

El impacto de la lengua azul

Lucas-Torres también ha denunciado la situación que atraviesa la ganadería regional y ha asegurado que la gestión de la lengua azul ha vuelto a demostrar la falta de planificación del Gobierno de Page.

En este sentido, ha criticado el retraso en la llegada de las vacunas, la ausencia de ayudas suficientes para compensar las pérdidas económicas sufridas por los ganaderos y el incumplimiento del anunciado Plan Regional de Sanidad Ganadera.