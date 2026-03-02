Page pedirá al Comité de las Regiones una moratoria de la Directiva Marco del Agua y el PP le exige que lo haga ante la UE

El presidente autonómico de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha avanzado que pedirá una moratoria de la Directiva Marco del Agua en durante su intervención en pleno del Comité de las Regiones, órgano que se reúne a partir de este martes en Bruselas. Mientras, desde el PP le han emplazado a dar este paso ante la Comisión Europea o el Parlamento Europeo.

Durante un receso de la Reunión del Consejo Rector a la candidatura a Patrimonio Mundial del 'Paisaje dulce y salado de Sigüenza y Atienza', el regidor ha explicado que su petición consistirá en pedir que esta moratoria "se evalúe ante la Comisión Europea" para que se lleve a cabo "una prórroga de la estrategia actual a la que estamos muy agradecidos por lo que nos ha supuesto como comunidad autónoma en las reivindicaciones que tenemos en torno al agua, pero hay consenso y queremos conseguir el de toda la Unión Europea"

Page ha incidido en que asuntos como la resiliencia hídrica es "uno de los grandes asuntos que está cogiendo forma" en el seno de la UE, puesto que hay una parte importante de países del continente que no tienen problemas de agua y se trata de conseguir consensos para las regionales y países que sí los tienen.

"En esta propuesta de moratoria coincido con el presidente de la Comunidad de Murcia", ha apuntado el presidente castellanomanchego, convencido de que podrá sorprender "ese acuerdo", si bien ha explicado que "si queremos fraguar un consenso en torno al agua en España, tiene que ser sobre la base de que estemos de acuerdo, y en eso lo estamos, en la moratoria sobre la Estrategia Marco del Agua".

De ahí que haya apuntado que "la estrategia europea del agua, hasta ahora, ha sido muy positiva, hay aspectos de la nueva estrategia que también pueden serlo para el conjunto de los países y las regiones que tenemos problemas con el agua, pero si no se aplaza, si no se consigue esa moratoria, y estamos convencidos de que es necesaria, se van a precipitar acontecimientos que no están maduros ni son del consenso general hoy mismo en Europa".

Por lo demás, ha apuntado que más allá del agua, la Política Agraria Comunitaria y la incorporación de los jóvenes al campo serán los otros dos asuntos que defenderá en la capital de Europa. Según ha señalado, intervendrá en distintos foros del Comité de las Regiones en la defensa del vino, “donde tenemos un papel de liderazgo y donde queremos abanderar un blindaje muy particular en relación con la defensa del vino frente a las amenazas que, periódicamente en el seno de la Unión Europea, están intentando su restricción o su estigmatización”, ha argumentado.

Petición del PP

Desde el PP de Castilla-La Mancha, su vicesecretario institucional, Santiago Lucas-Torres, ha asegurado que este anuncio hecho por Page "es una declaración sin efectos jurídicos ni ejecutivos".

Lucas-Torres ha recordado que el Comité Europeo de las Regiones es un órgano consultivo, sin capacidad normativa ni ejecutiva para modificar directivas europeas. "Si Page quiere cambiar la Directiva Marco del Agua, el lugar es el Consejo de la UE, donde está sentado el Gobierno de Sánchez, y el Parlamento Europeo, mediante una enmienda legislativa formal. Todo lo demás son palabras", ha afirmado.

En este sentido, ha subrayado que el presidente del PP-CLM, PacoNúñez, ya ha trabajado esta cuestión con el Partido Popular Europeo (PPE), donde existe el compromiso de promover una modificación de la Directiva Marco del Agua para acompasar la transición ecológica a la realidad productiva del campo.