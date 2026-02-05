Castilla-La Mancha declara comarca de emergencia cinegética en 364 pueblos ante los daños del conejo de monte

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) ha publicado este jueves la resolución de la Consejería de Desarrollo Sostenible por la que se declara comarca de emergencia cinegética temporal por daños de conejo de monte en 364 términos municipales de la región, 56 más que en la anterior resolución de 2025.

Así lo ha explicado el viceconsejero de Medio Ambiente, José Almodóvar, que ha detallado que "la proliferación de daños por el conejo de monte en cultivos agrícolas se hace cada vez más intensa en la comunidad y la preocupación va en aumento".

Del total, 57 municipios son de la provincia de Albacete, 30 de Ciudad Real, 107 de Cuenca, 55 de Guadalajara y 115 de Toledo.

"El objetivo es dotar de herramientas suficientes a los titulares de los terrenos cinegéticos, cazadores y agricultores, para proveer de mayor efectividad en el control de los daños por roeduras o madrigueras que dicha especie ocasiona con serios perjuicios sobre algunos cultivos agrícolas, sus instalaciones asociadas y en otras infraestructuras de carácter viario", ha afirmado.

Entre las principales novedades de la resolución están las facilidades administrativas para hacer los controles de población del conejo de monte, de modo que a partir de este momento los cotos de caza solo tienen que realizar una comunicación a lo largo de todo el año para proceder a las capturas y, al final del periodo, indicar los conejos capturados en la memoria anual de gestión. Asimismo, los terrenos fuera de coto tendrán que hacer una comunicación que tendrá un periodo de validez de dos meses.

Otra de las novedades es la ampliación del periodo de caza con escopeta y con perro, "para dar todavía más facilidad a los cazadores".

Respecto a las translocaciones de conejos, se mantienen las mismas características de la medida del año pasado, es decir, se permite la comercialización de la carne y la translocación se permite en tanto cumpla con la normativa. No obstante, Almodóvar ha destacado que en los municipios donde está presente el Oryctolagus cuniculus subespecie algyrus -en pueblo de Albacete, Ciudad Real y Toledo- está "prohibido realizar sueltas de conejos procedentes de otras zonas de la región".

Por último, ha anunciado que la Consejería estudia otras medidas que se irán implantando en los próximos meses, como contratar huroneros profesionales para el tratamiento de zonas sensibles cercanas a población u otras zonas sensibles como lagunas, humedales y los taludes de las infraestructuras viarias.

Decepción de ASAJA

Por su parte, ASAJA Castilla-La Mancha ha reprochado a la Consejería de Desarrollo Sostenible que no haya tenido en cuenta todas sus propuestas en la resolución y ha insistido en que para terminar con el problema deben activarse simultáneamente todas las medidas y opciones posibles.

El presidente de la organización, José María Fresneda, ha afirmado que "a la espera de que se contemplen todas las medidas planteadas por activa y pasiva, solo queda la vía judicial". "Todo lo que afecta directamente al agricultor en la Consejería de Desarrollo Sostenible, como los daños de conejos y caza mayor o la gestión de las zonas ZEPA, no se resuelve, al contrario, es un auténtico camino de espinas", ha lamentado.

Aunque ha valorado que se haya ampliado el periodo de caza con escopeta a todo el año, salvo mayo, ha puntualizado que su propuesta es "permitirla los 365 días del año".

En cuanto a las propuestas que, según la organización agraria, no han sido tenidas en cuenta figuran la ampliación de la declaración de emergencia cinegética en la provincia de Guadalajara a los municipios de Hita y Molina de Aragón; la autorización de la caza nocturna; y la posibilidad de que los agricultores, con una licencia de caza, puedan instalar cajas trampa en sus parcelas para la captura de conejos.

Por todo ello, Asaja ha vuelto a exigir a las administraciones responsables de infraestructuras como autovías, carreteras regionales, provinciales y locales, caminos, vías de conexión entre polígonos, puentes, rotondas y arroyos que "asuman la responsabilidad de aislar estas zonas mediante vallados y de gestionar la sobrepoblación de conejos en ellas".

"La Administración no es consciente del daño que está produciendo esta dejadez política en el sector agrícola en casi el 40 % de los municipios de la región. Y si es consciente, es un ataque premeditado al modelo producto de los agricultores y ganaderos castellano-manchegos. Si no se aplican todas las medidas simultáneamente, nunca lograremos atajar el problema", ha sentenciado.