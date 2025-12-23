Castilla-La Mancha activa 23,4 millones de euros para ayudas a la incorporación de jóvenes al campo

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado la tercera convocatoria de ayudas para la incorporación de jóvenes al sector agrario y la mejora y modernización de sus explotaciones, en el marco del PEPAC 2023-2027.

Serán 23,4 millones para la incorporación de jóvenes y 7,3 millones de euros para inversiones en mejora y modernización, en una convocatoria que movilizará más de 30,7 millones, tal y como ha anunciado la consejera portavoz, Esther Padilla.

"El futuro del campo pasa por los jóvenes. Serán tres convocatorias en tres años consecutivos, tal y como nos comprometimos. Y ha recordado que este esfuerzo sostenido ha permitido alcanzar ya los 1.550 jóvenes incorporados con las convocatorias gestionadas hasta ahora, una cifra que se eleva a más de 5.000 desde la llegada del presidente Page al Gobierno regional", ha expresado.

Padilla ha recordado que ya son más de 1.200 los jóvenes que han podido acceder a ayudas para modernizar sus explotaciones. "No es solo una cuestión económica, ya que el apoyo incluye acompañamiento, seguridad jurídica y planificación. Incorporarse al sector exige inversión, formación y un proyecto que se sostenga en el tiempo. Eso es lo que buscamos con estas convocatorias", ha expresado.

El objetivo de la Junta durante la actual legislatura es alcanzar los 1.800 jóvenes incorporados, mientras que antes de que se resuelva la convocatoria actual ya van 1.500.

"En conjunto, las tres convocatorias aprobadas de manera consecutiva suman una inversión de 165,7 millones. Refleja una apuesta clara y sostenida por el sector agrario y por garantizar el futuro del campo en Castilla-La Mancha", ha explicado.

Convenio con los municipios ribereños

Por otro lado, Padilla ha informado de un nuevo acuerdo de la Consejería de Desarrollo Sostenible con los municipios ribereños, para continuar con la defensa del agua en la comunidad.

Se trata de 2,3 millones de euros para la construcción de una nueva estación depuradora de aguas residuales (EDAR) en Durón y una piscina municipal en Alcocer. Unas actuaciones que se financiarán íntegramente con fondos estatales para la mejora del entorno de estos municipios.

Asimismo, incluye la construcción de las infraestructuras hídricas para mejorar su sostenibilidad. "A ello se suman actuaciones que contribuyen a la mejora del territorio y al impulso de su economía, incluso desde el punto de vista turístico, que también resulta clave para el desarrollo local", ha afirmado.

Ambas actuaciones serán ejecutadas por la Agencia del Agua en un plazo máximo de 12 meses. Y en el caso de la estación depuradora, el periodo de ejecución será de diez meses.