Castilla-La Mancha capta 8,5 millones de fondos no ejecutados por otras regiones: "Más ayudas a los agricultores"

Castilla-La Mancha ha captado parte del presupuesto asignado inicialmente a otras comunidades autónomas "que no han sido capaces de captarlo". En concreto, en las ayudas para la Agricultura 4.0 la región partía de un presupuesto inicial de 7,4 millones y ha logrado finalmente 45,9 millones.

Un hecho que ha sido posible con los nuevos 8,5 millones que acaban de captar procedentes de diferentes comunidades, mayoritariamente de Andalucía, que "no han ejecutado todo el presupuesto destinado a estas ayudas".

"La región sigue destacando en la buena gestión de los Fondos de Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, ya que no solo es una de las comunidades que mayor grado de ejecución presenta, sino que está preparada para asumir nuevos recursos y ejecutar más dinero", ha expresado el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán.

Innovación en agricultura

Para el consejero, se trata de una "buena noticia" para la región, pero sobre todo para los agricultores, que "van a recibir la ayuda para poder comprar su maquinaria y equipos innovadores que les permitan dirigir sus explotaciones hacia una agricultura de precisión y mejorar la rentabilidad".

Para Martínez Lizán, la innovación es una "necesidad ineludible para lograr más rentabilidad y afrontar retos como la sostenibilidad y la adaptación al cambio climático".

Por último, ha destacado la apuesta del Ejecutivo que lidera Emiliano García-Page por modernizar la maquinaria agrícola a través de estas ayudas a la agricultura de precisión, de los planes de modernización de explotaciones y de todas las acciones de formación de agricultores y ganaderos.