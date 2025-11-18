Asaja Castilla-La Mancha crea una Sectorial Regional del Pistacho para representar y defender a los productores

La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) de Castilla-La Mancha ha constituido la Sectorial Regional del Pistacho, un nuevo órgano interno creado con el objetivo de "reforzar la voz, la representación y la defensa de los productores ante la Administración, la industria y la distribución".



La reunión de constitución ha sido inaugurada por el presidente regional de Asaja, José María Fresneda, quien ha destacado la importancia de "contar con un espacio propio para coordinar estrategias y unificar criterios", ha informado la organización agraria en nota de prensa.



Por su parte, el secretario general, Florencio Rodríguez, ha subrayado que se trata de una herramienta "imprescindible para acompañar los avances que se están negociando con la Administración regional como la futura interprofesional y el impulso de la Indicación Geográfica Protegida IGP del Pistacho de Castilla-La Mancha".

Los miembros de la sectorial han acordado por unanimidad el nombramiento de Carlos Pérez Gómez como portavoz regional, con el propósito de liderar una representación equilibrada y asegurar una defensa firme de los pistacheros ante los retos presentes y futuros.



Además, la reunión también ha servido como preparación para el próximo encuentro convocado por la Dirección General de Producción Agroalimentaria, donde se analizará la situación actual del sector y se abordarán asuntos prioritarios como la tramitación de la figura de calidad del pistacho, el desarrollo de la interprofesional y otras cuestiones estratégicas.



Ante este escenario, la nueva Sectorial de Asaja ha definido sus líneas de trabajo, ha asumido el compromiso de coordinar y defender los intereses del sector productor, de participar de forma activa en la configuración de órganos, ayudas, estrategias y acciones de promoción; así como de velar por que los agricultores tengan una presencia determinante en todos los foros y estructuras de decisión.