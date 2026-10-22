Castilla-La Mancha creará 6.115 empleos en el Black Friday, un 0,2 % menos que hace un año según Randstad

La campaña del Black Friday y el Cyber Monday generará 6.115 contrataciones en Castilla-La Mancha, un 0,2 % menos que en 2025. La región será la única comunidad autónoma que registrará un descenso en el empleo previsto para estas fechas, frente al crecimiento generalizado del resto del país, donde se alcanzarán los 124.300 contratos, un 5,3 % más que el año anterior.

Así lo recoge la previsión publicada por Randstad, que sitúa a Castilla-La Mancha como la séptima comunidad autónoma con mayor volumen de contratación para una de las principales campañas comerciales del año, impulsada por el aumento del consumo y el refuerzo de las plantillas del comercio y la logística.

Por provincias, Toledo concentrará el mayor número de contratos, con 2.770, aunque experimentará una caída del 1,8 % respecto a la campaña anterior. Le seguirá Guadalajara, con 1.920 contrataciones y un descenso del 1,3 %. Ambas provincias reunirán más de tres cuartas partes del empleo previsto en la comunidad autónoma.

El resto de provincias registrará una evolución positiva. Ciudad Real sumará 585 contratos, un 6,4 % más que en 2025, mientras que Albacete alcanzará los 560, con un incremento del 3,7 %. Por su parte, Cuenca contabilizará 280 contrataciones, un 1,8 % más.

El director regional de Trabajo Temporal de la zona Centro de Randstad, Juan Muñoz, señala que Castilla-La Mancha continúa siendo un enclave prioritario para la actividad logística e industrial del centro peninsular. No obstante, apunta a un periodo de ajuste y estabilización en Toledo y Guadalajara, las dos provincias con mayor volumen de empleo para esta campaña.

La logística lidera la contratación

A nivel nacional, el transporte y la logística volverán a concentrar la mayor parte de las contrataciones vinculadas al Black Friday y al Cyber Monday. Según las previsiones de Randstad, este sector generará cerca de 79.170 contratos, el 63,7 % del total, lo que supone un crecimiento del 3,6 % respecto a los 76.417 registrados en 2025.

El comercio, por su parte, representará el 36,3 % restante, con alrededor de 45.130 empleos. En este caso, el incremento interanual será del 8,5 %, consolidando la evolución positiva de los últimos años.

En cuanto a la distribución territorial, Castilla-La Mancha se situará por detrás de Madrid, con 22.350 contrataciones; Cataluña, con 21.380; Andalucía, con 21.020; la Comunidad Valenciana, con 14.425; Canarias, con 6.560, y Galicia, con 6.330.

Las empresas reforzarán sus plantillas para hacer frente al aumento de la actividad durante estas semanas. Entre los perfiles más demandados figuran empaquetadores, carretilleros, mozos de almacén y transportistas, además de personal de atención al cliente.

En el comercio, las contrataciones se centrarán especialmente en dependientes, promotores y asesores comerciales. El objetivo es responder al incremento de las compras tanto en los establecimientos físicos como a través de internet, especialmente en categorías como tecnología, belleza y alimentación.

Las empresas también buscan incorporar a los trabajadores con suficiente antelación para facilitar su formación en productos, procedimientos y atención al consumidor antes de los días de mayor actividad.

Además, el manejo de herramientas digitales gana peso en ambos sectores, en un contexto en el que las compras presenciales y las operaciones por internet conviven y requieren una gestión cada vez más coordinada.