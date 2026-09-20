Castilla-La Mancha, entre las regiones donde más sube la vivienda: Toledo lidera la escalada con un +17,3 % en un año

El precio de la vivienda libre subió un 14,7 % en Castilla-La Mancha en el segundo trimestre del año en comparación con el mismo periodo del año anterior. Estos datos sitúan a la comunidad como la tercera en la que más se han incrementado en el último año.

Así lo determina la estadística de valor tasado del precio de la vivienda que ha publicado el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que utiliza como fuente de información los informes de las empresas tasadoras que pertenecen a la Asociación Española de Análisis del Valor (AEV).

Detalla que el precio se sitúa en 1.215,40 euros el metro cuadrado de media, frente a los 1.059,80 euros de coste tan solo un año antes.

Asimismo, la subida con respecto al primer trimestre ha sido del 3,7 %, ya que el coste se situaba en 1.172,30 euros.

Además, alerta de que la escalada de precios interanual de Castilla-La Mancha está dos puntos por encima de la media nacional, que registró un incremento del 12,5% hasta los 2.355 euros por metro cuadrado.

Por comunidades autónomas, ninguna experimentó retrocesos frente al año previo. Los incrementos anuales más elevados se registraron en Comunidad Valenciana (+15,8%); Castilla y León (15,1%); Castilla- La Mancha (14,7%); Cantabria (14,6%); Aragón (14,6%); Canarias (14,2%); y Asturias (14%).

Los menores avances se dieron en Ceuta y Melilla (+7,8%); Extremadura (8,3%) y Navarra (8,5%).

Por provincias

En cuanto a los datos por provincias, el informe refleja que el mayor incremento de precio en el segundo trimestre del año con respecto al mismo periodo de 2025 se dio en Toledo.

En la provincia toledana, el metro cuadrado ascendió a 1.261,30 euros, con una subida interanual del 17,3 %.

Le sigue Guadalajara, con una subida del 15,8 % y manteniéndose como la provincia castellanomanchega con el precio por metro cuadrado más caro, con una media de 1.755,30 euros.

Completan la lista Ciudad Real, con un incremento del 14,3 % hasta los 854,20 euros; Albacete, con un +13,8 % hasta los 1.236,20 euros; y Cuenca, con un +9,7 % hasta los 950,30 euros.