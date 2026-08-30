El verano da un respiro a la cesta de la compra en Castilla-La Mancha: bajan de precio frutas, verduras y pescado

El Observatorio de Precios en Consumo de Castilla-La Mancha, impulsado por la Consejería de Sanidad y elaborado por la Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca y la Unidad de Transferencia del Conocimiento 'Innovación Abierta' de la Universidad de Castilla-La Mancha en colaboración con CAVE-CLM, ha publicado un análisis que muestra un descenso de los precios de los productos frescos y de temporada.

Según el informe correspondiente al mes de agosto, que analiza la evolución de los precios registrada durante julio, el avance de las campañas de recolección ha provocado descensos especialmente significativos en algunos de los productos frescos de mayor consumo durante el verano.

En frutas y verduras, el plátano canario registra la mayor bajada, con un descenso del 13,3 %, seguido de la uva verde sin semilla (-12,9 %) y el calabacín (-11,9 %). También bajan los precios del limón (-5,3 %) y la cebolla amarilla (-4,1 %).

Las mayores subidas se dan en la pera conferencia (+7,9 %) y las judías verdes (+6,6 %), mientras que el tomate de ensalada se encarece cerca de un 5 %.

Carnes y pescados

En las carnes se produce un cambio respecto a la tendencia observada el mes anterior. Salvo los cuartos traseros de pollo, que bajan un 1,4 %, predominan los incrementos.

En concreto, la costilla de cerdo sube un 4,7 % y el jamón un 3,5 %.

Por el contrario, los pescados ofrecen una evolución más favorable para el consumidor. El salmón vuelve a reducir su precio un 7,8 % y acumula ya tres meses consecutivos de descensos. Las sardinas también se abaratan algo más de un 3 %, mientras que el boquerón aumenta ligeramente su precio.

En el grupo de otros alimentos predomina igualmente la estabilidad. La principal excepción es el aceite de girasol de marca de distribuidor, cuyo precio aumenta un 5,7 %. Además, el aceite de oliva vuelve a mostrar una evolución favorable, con descensos tanto en las marcas de fabricante como en las de distribuidor.

36 supermercados

El estudio se ha llevado a cabo en un total de 36 supermercados distribuidos entre las cinco capitales de provincia de Castilla-La Mancha y Talavera de la Reina.

Según expresan desde la Junta, el seguimiento continuado permite conocer la evolución mensual de los precios y las diferencias existentes entre establecimientos, además de detectar posibles tendencias que puedan afectar a la cesta de la compra de los hogares castellanomanchegos.

"Los datos de julio prolongan el comportamiento favorable observado en el mes anterior, con bajadas generalizadas en numerosos productos y un efecto especialmente positivo de la entrada en temporada de frutas y hortalizas", han indicado.