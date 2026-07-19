Así es el bar de copas que se vende en el Casco Histórico de Toledo: su precio se ha rebajado 12.000 euros

Idealista cuenta con un amplio catálogo de pisos y casas en venta. Sin embargo, también incluye otro tipo de propiedades, como las dirigidas a actividades económicas. Es el caso del bar de copas que se vende en Toledo por 198.000 euros.

Con una rebaja de 12.000 euros, el portal inmobiliario detalla que el establecimiento se ubica en pleno Casco Histórico de la ciudad, se encuentra en buen estado y con licencia hostelera activa.

Cuenta con 144 metros cuadrados de espacio y está insonorizado, además de una fachada de 10 metros lineales a pie de calle.

Bar en venta en Toledo. Idealista

Bar en venta en Toledo. Idealista

En una sola planta, ofrece varios espacios para desarrollar la actividad de la hostelería, además de almacén y aseos para hombre y para mujer.

"No pierdas la oportunidad de establecer tu negocio en un entorno lleno de historia y encanto", expresan en el anuncio.